Asegura Samuel García golpeteo político en su contra

Ante el video difundido en redes sociales donde evidencian sus adeudos por el cobro de tenencia, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Samuel García, aseguró que se trata de un golpeteo político en su contra.

El legislador local admitió tener un adeudo en dicho impuesto, mismo del que ya hizo un convenio con el Instituto de Control Vehicular para cubrirlo.

Sin dar nombres, García dijo sospechar de varios personajes políticos de quienes orquestaron dicho video.

“Es un convenio en parcialidades, ahí vienen todos los pagos, las fechas de cuándo inició y pues me queda claro que es de algún ardido que no le alcanzó para el Senado, me ven como amenaza difundiendo videos.

“Estoy sorprendido de todo lo que han capturado de mi Instagram, que se supone es personal, pero bueno es de la vida pública. Tengo a varios (de quienes orquestaron el video), pero con un video vamos a desmentir este video”, dijo.

Resaltó que de los 222 mil pesos que debía, ahorita solo adeuda 101 mil pesos.

Ante tal situación, descartó poner una denuncia al considerar que hay mucho trabajo por sacar adelante en el Congreso local.

El legislador local adelantó que de cara al año electoral se espera más golpeteo político en su contra.

“Hay mucha chamba ahorita (como para interponer una denuncia).

“Si, pero al final con que veas el video, una máscara de anonimous tienes para ver que es una difamación”, concluyó.

Presentan iniciativa para combatir obesidad infantil

En otro orden de ideas, la Bancada de Movimiento Ciudadano propuso reformas para adicionar fracciones a la Ley para Prevenir la Obesidad y el Sobrepeso en el Estado y Municipios de Nuevo León con la finalidad de combatir la problemática en los menores de edad.

En la explicación de motivos, David Gustavo Toache Maldonado, nutriólogo de la localidad, comentó que la idea es crear un padrón para detectar a los menores que necesitan de apoyo, así como enviar periódicamente supervisores en conjunto con la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario a los establecimientos destinados a la venta y/o consumo de alimentos dentro de las escuelas, a fin de regular la venta de alimentos de escaso valor nutricional.