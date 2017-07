Confirma Samuel García destape para senador

Monterrey

Luego de que circulara en redes sociales una publicación del coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García Sepúlveda, en donde supuestamente revelaba sus aspiraciones por ser senador, este lunes lo confirmó en entrevista telefónica.

Aunque el legislador de MC dijo que buscaría llegar por votos de mayoría relativa, no descartó entrar bajo la fórmula plurinominal, pero en el segundo caso dijo que sería casi imposible.

"Es una opción muy muy... por no decir imposible (entrar por la vía plurinominal). La lista del Senado para movimiento ciudadano que es mi caso solamente te da para uno o dos lugares y uno tiene que ser mujer.

"La verdad no quisiera... no quiero y mucho menos voy a pretender buscar que me pongan en esa lista sí sé que podemos sacarla con votación directa por mayoría relativa en Nuevo León", mencionó.

El motivo de su decisión, explicó, es que en una encuesta de "Top of mind", realizada en el área metropolitana, su nombre es conocido por el 80 por ciento de la población, por lo que dijo tener una buena oportunidad.

"Hace unas semanas me dieron a conocer unas encuestas que mandamos pedir en Nuevo León y resulta que mi nombre Samuel García es conocido y posicionado en el 80 por ciento de la zona metropolitana.

"Si estamos hablando que en la zona metropolitana esta el 92 por ciento de los votos del estado quiere decir que traemos algo así como 75 o 80 por ciento de posibilidad de voto, que es muy alta para un personaje que tiene apenas dos años", señaló.

García Sepúlveda no especificó arriba de qué diputados aparecía su nombre, pero dijo que eran varios del PAN y del PRI, además, indicó que las condiciones para que independientes aspiren a llegar al Senado son prácticamente nulas porque la ley es injusta para ellos, por lo que concluyó en que sus posibilidades son buenas.