Niega Salinas Occelli que su empresa viole derechos

México

Carlos Emiliano Salinas Occelli aseguró que en la empresa de superación personal que dirige, Executive Success Programs (ESP), todas las prácticas utilizadas “son absolutamente apegadas al respeto a las personas, a su dignidad, integridad y derechos humanos”.

El hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari dirige esta firma que imparte talleres de desarrollo personal, la cual fue vinculada a una “secta” que presuntamente explota sexualmente a mujeres en Estados Unidos, según reveló The New York Times hace unos días.

En charla con Carlos Marín en El asalto a la razón, Salinas Occelli explicó que su firma posee una licencia para aplicar métodos en materia de desarrollo humano de la empresa Nxvim, la cual fue señalada por el periódico estadunidense.

“Llevamos 15 años con esta metodología, con esta empresa mexicana que gracias al beneficio que han recibido las personas con esos programas, hemos crecido. Hoy la empresa tiene ventas de unos 50 millones de pesos al año”, destacó.

En el programa transmitido anoche en MILENIO Televisión, rechazó que en los seminarios y cursos que imparten hubiera maltrato, pues incluso afirmó que “todo lo que tenemos son personas que salen del programa, en su mayoría, agradecidas”.

En la publicación de The New York Times se asegura que en dicha “secta” marcaban a las mujeres con hierros calientes.

—¿Aquí no hay una mexicana que también fue marcada en esta institución que tú encabezas?, cuestionó Marín.

—Ocho mil personas han pasado por nuestros cursos en México, y todo lo que tenemos son personas que salen del programa recibiendo beneficios. Hoy lo que recibo frente a todas estas notas son textos de clientes y de antiguos clientes que me dicen: ‘Yo siempre recibí un trato absolutamente respetuoso. Yo fui a un programa de desarrollo humano, pasé por ese proceso, hice cambios significativos y positivos en mi vida y estoy agradecido’, reviró.

—Y a algunos no les habrá servido de gran cosa...

—Seguramente, como en todo. Las críticas que yo puedo encontrar, que he recogido de quienes han tomado los programas de nuestra empresa son: ‘No me gustó’; muy válido y legítimo. ‘No me sirvió’; y, ‘no estoy de acuerdo con algunas o todas las cosas’.

—Pero nada que tuviera que ver con maltrato o abusos físicos…

—Ciento por ciento respetuosos de la integridad física de las personas, por supuesto.

Salinas Occelli negó que en el programa de México se impartan materias de carácter místico, religioso o incluso sectario; en cambio, dijo, se cuenta con un fundamento científico.

“Es una metodología que busca adaptar conceptos de física y matemáticas. Las personas se dan cuenta de que lo que se habla son cosas verificables.

Destacó que su empresa opera en Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato, entre otros, y el esquema de captación de clientes “es basado en referencias. Ellos nos recomiendan”, aseveró.