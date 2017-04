Pide Salinas a gobernador definir el futuro de Antúnez

Monterrey

Ante el alza en la percepción de la inseguridad, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Arturo Salinas, declaró que el gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, debe definir ya si cambia o no al secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Antúnez.

El legislador diputado declaró que el tema de inseguridad no es de percepción sino de realidad, ya que va al alza y cada vez son más las personas que son víctimas de la delincuencia.

"No es un tema sólo de percepción, es un tema de realidad, cada día es más real conocer amigos que les pasó algo, que te platican que les ha pasado un robo, un cristalazo, un robo a casa habitación, etcétera", declaró.

La versión de Salinas se deriva de una nota publicada en MILENIO que señala que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública urbana, que por primera vez presenta indicadores de 51 ciudades de todo el país, el Instituto dio a conocer que el 72.9 por ciento de la población de 18 años y más consideró que viven inseguridad en sus respectivas ciudades.

En el caso de Nuevo León, según la información difundida por el Inegi, en diciembre del año pasado la percepción de inseguridad se ubicaba en 67.8 por ciento, pero en marzo de este año fue en 70.2 por ciento.

"Lo que necesitamos es que el gobernador decida si Antúnez sale o no sale, creo que no podemos estar en una situación en la que hay una incertidumbre de saber si el secretario de Seguridad Pública va a salir o no va a salir, entonces necesitamos urgencia en la toma de decisiones y que nos ayuden a que la seguridad mejore en el estado.

"Los recursos están dados, recuerden que hay incluso subejercicio por parte del Gobierno del Estado en materia de recursos de seguridad y lo que necesitamos es que ya haya una definición, un plan real, saber si se cambia o no al secretario de Seguridad Pública y saber cuál es el plan con el que se piensa atacar la inseguridad que está creciendo", declaró.