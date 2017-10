Diputados: salida de Margarita no representa un peligro de fractura

Ciudad de México

Diputados federales del PAN coincidieron en que la renuncia de Margarita Zavala a Acción Nacional es dolorosa y un golpe para el partido, pero no representa un peligro de fractura ni de desbandada en el instituto político.

A través de su cuenta de Twitter, el coordinador de la fracción en la Cámara de Diputados, Marko Cortés‏, señaló que no comparte la decisión de Zavala pero la respeta, añadió que en el PAN y también en el Frente Ciudadano por México "estamos abiertos a quienes quieren lo mejor para México".

Al respecto, legislador panista y ex alcalde de Tijuana, Baja California, Jorge Ramos subrayó que el PAN no puede ser juzgado en función de aspiraciones personales y pronosticó que no habrá una salida masiva de panistas, aunque reconoció que sí es un golpe para el blanquiazul.

"Pero ahora que ella (Margarita Zavala) toma esta decisión sí es importante dejar muy claro que al PAN no se le debe juzgar en función de cómo le vaya a uno en sus aspiraciones.

Sí es una pérdida para la vida institucional del PAN pero solamente hay que revisar la historia de quienes se han ido cuando sus aspiraciones personales no se cristalizan. Yo lamento mucho, separo el aprecio personal, el cariño y la admiración que le tengo, del comportamiento que para mi debe tener un panista, hay que saber estar en la banca, hay que saber que en ocasiones las condiciones no se prestan y que no podemos sujetar al partido a las aspiraciones de cada quien", subrayó Ramos.

En tanto, la ex secretaria general de AN, Cecilia Romero pidió respeto con el tema y subrayó "lamento muy profundamente este hecho", y sin profundizar más, aclaró que respeta absolutamente la decisión que Zavala tomó.

En tanto, Jorge Triana señaló que la salida de la ex primera dama es muestra de que no se han hecho bien las cosas en el PAN, pero dijo que no es tiempo de lamentarse sino de ponerse a trabajar.

"Ella tenía un valor independientemente de su esposo (Felipe Calderón), como panista y sí es muy doloroso, por otro lado en términos aritméticos no prevemos que vaya a ver una fuga de militantes del partido, no vemos una salida masiva, es una decisión muy personal que tomó Margarita, hasta el momento no tenemos conocimiento de que se vayan a adherir algunas otras personas importantes del panismo que la estaban apoyando.

Y bueno, es una crisis, un reacomodo que es natural dentro de los partidos políticos, habrá que tomar decisiones importantes, nuestro presidente nacional (Ricardo Anaya) tendrá que cicatrizar al interior del partido para cerrar filas, sí es una situación triste, lamentable pero se tiene que ir para adelante porque los tiempos no nos dan para sentarnos a lamentar, sino para ponernos a trabajar en nuestro proyecto que es recuperar la presidencia de la república", recalcó quien fuera funcionario de las Secretarías de Economía y Gobernación durante la administración de Felipe Calderón.