No me sacrifiquen los recursos de tenencia, pide Mauricio

San Pedro Garza García

El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, pidió que no lo sacrifiquen con los recursos provenientes de la tenencia porque él siempre estuvo de acuerdo en no eliminar el impuesto.

Al término de dos sesiones consecutivas de Cabildo, el edil sampetrino afirmó no estar de acuerdo con la propuesta hecha por los diputados locales, ya que la calificó como absurda.

“Yo no me siento incluido (...) considero absurdo esta propuesta, no estoy de acuerdo con ella, y menos con que me quieran sacrificar cuando yo siempre he defendido de que la tenencia se debe de mantener.

"Si quieren fastidiar a alguien por otras razones no tienen por qué incluirme en algo que tengo manifestaciones públicas, siempre he estado a favor de este impuesto, que fastidien a otras personas", señaló el alcalde.

Este lunes, el Congreso local aprobó un exhorto solicitando a la Tesorería General del Estado que no entregue los recursos generados por la tenencia del 2017 a los 18 alcaldes de extracción panista para evitar el costo político de la misma decisión tomada hace dos días.

Fernández Garza dijo que siempre ha insistido en que el impuesto se quede porque es el único diferenciado de ricos y pobres.

“Cada quien tiene libertad de aprobar, negar o lo que quiera, yo te estoy diciendo lo que yo pienso y lo que siempre he manifestado… Yo no estoy metido en este tema y no tengo por qué involucrarme, si es por postura de a favor o en contra, a mí no me incluyan, lo demás no tengo por qué a unos sí o a otros nos, las leyes de NL son para todos”, comentó el alcalde de San Pedro.

“Cuando esta propuesta se hizo de quitar la tenencia y siempre todas las veces que me han entrevistado siempre he dicho la idea que se diferencie del rico al del pobre”, señaló.