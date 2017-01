Rutas imploran alza, pero no son aptas para circular

Monterrey

Sólo 715 camiones urbanos son aptos para circular en Nuevo León, es decir, el 32 por ciento de las unidades evaluadas por la Agencia Estatal del Transporte (AET).

El reporte más reciente se hizo en el periodo de enero a junio de 2015, y no existe información actualizada debido a que el Gobierno del Estado no ha presentado los resultados de estos operativos o no los ha hecho, y por ley deben realizarse cada seis meses.

De acuerdo a estos datos, las inspecciones físico-mecánicas sólo se aplicaron al 52 por ciento del total de la flotilla existente, es decir, a 2 mil 196 vehículos de 4 mil 325.

De los urbanos revisados, sólo 715 fueron aprobados por la autoridad estatal para brindar el servicio.

Aquellas unidades que no fueron evaluadas se debió a que no se presentaron al operativo o porque éste no se llevó a cabo.

Estas bases de datos fueron obtenidas vía Transparencia por la organización Únete Pueblo y puestas a disposición de MILENIO Monterrey.

En Nuevo León operan 145 rutas, las cuales se dividen de la siguiente manera: la CTM cuenta con el 53 por ciento de las rutas, es decir, 77; le sigue el Grupo Martínez con el 32 por ciento, que son 46 rutas; después está Lazcano, con seis por ciento y nueve rutas; además de la CROC, con cinco por ciento del total, que son ocho rutas.

El Grupo Tierra y Libertad (del PT) mantiene el dos por ciento de las rutas, con tres del total; y finalmente se ubican Monterrey Satélite y Huinalá, pues ambas cuentan con uno por ciento y una ruta.

Aunque recientemente la CROC propuso un aumento a las tarifas del transporte urbano, sus camiones no se encuentran en condiciones óptimas ni representan un gran porcentaje de las rutas que operan en el área metropolitana.

En las evaluaciones físicomecánicas se encontró que de las ocho rutas a cargo de dicha central obrera, tan sólo siete unidades resultaron aptas para circular; mientras que las otras 126 fueron declaradas como no aptas por presentar fallas.

Y aunque la CTM secundó la petición croquista, en el documento se exhibe que 222 unidades de este sindicato resultaron condicionadas por presentar fallas mecánicas o eléctricas; 28 se evaluaron como no aptas para circular, y sólo 34 se consideraron aptas.

Cabe señalar que la Ley de Transporte del Estado establece que el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, a través de la Comisión de Costos y Productividad, es el órgano que debe hacer un estudio para determinar un incremento en las tarifas.

El consejo debe estar integrado por tres representantes de usuarios para poder sesionar; sin embargo, hasta la fecha no se ha lanzado una convocatoria para hacer las designaciones.

AET pide no cometer abusos

La Agencia Estatal del Transporte (AET) instó a taxistas y empresarios a mantener sin cambios los precios de las tarifas, en tanto no se llegue a un acuerdo de manera oficial sobre el porcentaje del alza.

Lo anterior lo informó la dependencia estatal a través de un comunicado, en el cual reiteró que el Consejo Estatal del Transporte debatirá el tema este martes a las 18:00.

"A todos los transportistas y taxistas: Se les exhorta a respetar la tarifa oficial vigente en tanto no se revise y acuerde y comunique oficialmente en el seno de la Comisión de Costos y Productividad del Consejo Estatal del Transporte y Vialidad, la cual está convocada para el 3 de enero del 2017", señala el documento.

Asimismo, la AET exhortó a los usuarios a reportar cualquier anomalía o abuso de parte de los transportistas.

"Las sanciones van desde la amonestación hasta la cancelación del permiso o concesión", advirtió la autoridad estatal en el comunicado difundido en redes sociales.