Rusia trabajará con quien sea presidente, afirma el embajador

México

Como lo hizo con Porfirio Díaz, Venustiano Carranza, Lázaro Cárdenas y Vicente Fox, Rusia trabajará con quien gane la Presidencia de la República en la próxima elección y no intervendrá de manera alguna en el proceso, aseguró el embajador de ese país, Eduard R. Malayán.

El diplomático reiteró su rechazo a cualquier intervención en su país en las elecciones presidenciales y aseguró que las relaciones con México están de 10.

“He publicado artículos sobre este tema, yo puedo solamente citar las declaraciones oficiales de sus representantes oficiales, empezando por el vocero de la Presidencia y terminando por los representantes del INE. Dicen que no existen evidencias de la interferencia rusa en México y yo quiero añadir que no hubo, no hay y no habrá.

“Vamos a trabajar con el presidente que sea electo por el pueblo mexicano, trabajamos con Porfirio Díaz, con Carranza, trabajamos con Fox, con Cárdenas y vamos a trabajar con el nuevo presidente”, expresó.

A principio de año el diario estadunidense The Washington Post publicó un artículo en el que advertía que “la posibilidad de que Rusia interfiriera en las elecciones de México no era una broma”.

Malayán dijo también que está lista y garantizada la seguridad para los aficionados y turistas mexicanos que vayan a acudir al Mundial de Futbol que tendrá lugar en su país en el próximo verano.