"Mi jefe político será Miguel Ángel Riquelme"

Torreón, Coahuila

El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, afirma que dejará el Estado en buenas manos cuando tome protesta Miguel Ángel Riquelme Solís y no duda en decir que desde ese día será su jefe.

"Yo tengo un jefe político desde el próximo primero de diciembre: Miguel Ángel Riquelme. Y ya es el del partido en Coahuila".

Argumenta que las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales electorales han sido las esperadas a favor de Riquelme y las que vienen también lo serán, por lo que eso garantiza que sea el próximo mandatario.

"La votación que salió fue la misma de Riquelme y el Presidente la República. Hubo una etapa judicial de la que muchas veces no se sabe nada, pues todos hemos sido impugnados".

Respecto al fin de su sexenio y el distanciamiento con su familia, Moreira Valdez habla de los momentos difíciles como la pérdida de su sobrino José Eduardo Moreira y el conflicto con su hermano Humberto Moreira, del que no hay vuelta atrás.

“Es algo que te marca para toda la vida y esa noche me avisaron. Es terrible porque nunca lo voy a volver a ver y comprendo a su familia que se molestó mucho, pero es el Coahuila que teníamos”.

¿Cómo ha sido gobernar un Estado con tantas diferencias en todas las regiones, los de La Laguna no entendemos a los del norte y sabemos poco de los del sur? Tenemos cosas en común que no hemos reconocido como nuestra herencia Tlaxcalteca. Y Coahuila es el único que lleva la palabra “independiente” en su nombre, nuestra Constitución pone como obligación al gobernante visitar al año todos los municipios.

"Es algo que te marca para toda la vida y esa noche me avisaron. Es terrible porque nunca lo voy a volver a ver (a mi sobrino) y comprendo a su familia que se molestó mucho, pero es el Coahuila que teníamos".





Es una entidad compleja porque tenemos una zona productora del carbón muy importante que no tiene nada que ver en su desarrollo a una agroindustria como la que tiene La Laguna. Coahuila depende de qué dimensión le des como Estado.

¿Está preparado para dejar de ser gobernador? Una cosa es decirlo y otra cosa es estarlo. Alguien me dijo hace poco que a los seis años de gobierno con mi experiencia qué haría, pero es una discusión que vale no tener porque no existe nadie con eso. Nadie tiene experiencia previa para ser gobernador. Uno tiene que crear confianza que deja de serlo. Trabajé plenamente como gobernador y tuve muchos colaboradores que hicieron un gran trabajo.

Un 80 por ciento menos de homicidios cuando el país desgraciadamente se está incendiando, la generación de 162 mil empleos y la reducción de la pobreza reconocido por el Coneval, cuando siempre nos había calificado mal.

Los indicadores son buenos con respecto a otros sexenios, pero debe haber muchas cosas que no le gustaron en su mandato, ¿cuáles son esas? Los indicadores también son buenos en el referente nacional y el tema de la violencia se ha ido elevando en el país, pero en Coahuila se va recibir un Estado muy diferente porque a mi tocó hacerlo cuando la entidad estaba incendiándose.

Ahora Riquelme recibirá condiciones de seguridad aceptables en el interior, pero el entorno está complicado en Chihuahua y Nuevo León.

El tema es que la gente pierde la memoria y olvida lo que se hizo cuando se tiene estabilidad y podemos salir en la madrugada con tranquilidad. Que bueno que olvidamos los momentos terribles, de lo contrario nos volveríamos locos, pero hay que tener conciencia que para lograr la paz se necesita una acción colectiva.

Al inicio de mi gobierno hubo dificultades para imponer algunas reglas básicas que permitieran disminuir la violencia. Es muy sencilla la solución para la seguridad, pero lo complejo son las decisiones e instrumentarlo. Para eso hacen falta buenos policías, subirles el sueldo y quitarle la renta al crimen.

La coordinación con la autoridad federal y municipal. Cada semana nos juntamos y tenemos una coordinación perfecta. Hace una semana se atrapó a un “huachicolero”, se nos avisó e inmediatamente se le dijo a PEMEX y a la SIEDO.

¿No había comunicación? Yo creo que el Presidente Calderón identificó bien el problema, pero no estaba en su estilo trabajar coordinadamente y eso marca la diferencia.

Jorge Zermeño en sus primeras declaraciones dejó entrever que el próximo jefe de la policía sería civil, ¿qué opina? Puede ser la persona que quiera, pero tiene que ir a las pruebas de control y confianza, tener actitudes de mando y de coordinación.

Aquí ha sido un éxito el tener a alguien que fue militar porque tiene la confianza del Ejército. Lo que diría es que los primeros meses de su gobierno debe ganarse esa confianza de las otras autoridades.

Es un riesgo que se pierda la seguridad, ¿hay amenazas para que el narco retome la plaza? En Miguel Riquelme vamos a tener al que va enfrentar ese reto y el crimen siempre insistirá por varias condicionantes: somos una región próspera, un lugar de inevitable paso a Estados Unidos, estamos en la mira y seguramente van a tratar de pasar por aquí porque no se combate debidamente en Chihuahua. No tengo nada contra Corral, nada más son las cifras.

Las resoluciones judiciales han dado resultados positivos para Miguel Riquelme, ¿cómo lo ve desde la lejanía? La votación que salió fue la misma de Riquelme y el Presidente la República. Hubo una etapa judicial de la que muchas veces no se sabe nada, pues todos hemos sido impugnados. Hay una industria de impugnar porque los partidos políticos tienen fondos para hacerlo.

Probablemente todos los partidos desarrollaron estrategias y al margen de la realidad de otros gobernantes impugnados no hubo un escenario tan crispado, ¿qué opina de eso? No desestimo nada, pero no todos los partidos jugaron el papel que les tocó y no porque fuera una obra de teatro.

Por ejemplo, Morena se desdibuja por un candidato que es un candidato contrario a ellos, sin coherencia en su hablar o capacidad para discutir. El voto AntiPAN y AntiPRI no se logra y termina como patiño de Acción Nacional.

El último sabe capitalizar un error que comete la OPLE local cuando sale a cantar un resultado que es del conteo rápido. Esto hace parecer a la sociedad que los resultados fueron otros y hubo gente engañada que se enojó.

Ayer hicieron una manifestación afuera del Tribunal Electoral y fueron 400 personas y no subestimo nada, pero ahí vemos varias cosas como que las cinco personas que estuvieron no son líderes sociales.

Está el mal empresario que les digo, un junior, un priista (Javier) que se separa del partido y me va pedir el aval para ser gobernador y le digo que eso no es posible porque lo decide una corriente del partido que sigue a un líder indiscutible que es Miguel Riquelme.

También hay dos personajes raros entre comparsa y comedia. De Luis Horario mejor no digo nada y José Ángel entregó las policías del municipio de Torreón al crimen organizado y ahí están los números. No son líderes sociales sino oportunistas que tal vez tratan de aprovechar una coyuntura donde hay crispación. Por eso no han tenido eco.

Es indudable que la marca Moreira tiene un sentido que puede ser peyorativo o positivo en el país. Muchos los respaldan, otros los odian. Paradójicamente no hay “los Moreira”.

Precisamente, se habla mucho de una confrontación entre dos personajes: usted y su hermano Humberto pero, ¿es leyenda urbana o realidad? Habría que ser muy iluso o cándido para no ver la realidad.

Pero hay gente que dice que es actuación o estrategia. Para actuar no hay que descalabrarse y mucho menos quemar la casa.

Hay diferencias que no tienen solución. No jugó ni él, ni yo en el sentido de la oferta política. Lo que ganó fue la figura de Miguel Riquelme con los mismos porcentajes que ganó el Presidente Peña, con los mismos que serán los resultados del año siguiente.

Los 30 días antes de la elección les hice mi pronóstico y si sale a votar el AntiPRI este es el resultado. El problema es que Guadiana actuó mal su papel porque lo ven de lacayo y se fue a otra parte.





Sin embargo, pareciera que es una guerra entre la estructura del PAN (o el AntiPRI) y el PRI. El que tiene más posibilidad de sumar votos es el PRI, si nos movemos hacia la izquierda.

Le voy a decir un ejemplo que quizá suena muy duro: me dicen ‘oiga usted trajo 162 mil empleos, pero mal pagados’. Como yo gobierno, el que gobierna tiene la responsabilidad de la tranquilidad, la paz y la mesura. Si no tienes eso último esto se hace un manicomio, sino vea Nuevo León.

El PAN dice que son salarios de hambre y mi partido tiene que decir lo que yo opino. Si contestara otra cosa como que el gobierno debe generar las condiciones para atraer las empresas y no de pagar los sueldos, pero los convocó a que exijan mejores salarios y los sindicatos llaman a la huelga me veo muy popular, ¿no? Cuando no tienes la responsabilidad de gobernar como el señor Trump candidato te das el lujo de decir cualquier cosa.

Y se espanta la inversión. Pero en un entorno en el que existen procesos contra ex gobernadores sí hay una pérdida de credibilidad. Sí hay una desconfianza y muchos fenómenos de comunicación que antes no existían.

¿Hay un distanciamiento enorme de lo que se vive en Coahuila o se piensa del centro del país? Vivimos en un país centralista y a la gente le gusta opinar de lejos. Como cuando dicen que el norteño es un tipo de botas que habla mal o es inculto, pero eso no es cierto. No somos ese estereotipo, aunque ven a “El Bronco” nosotros no somos él.

Los partidos AntiPRI han informado muy bien las cosas a su favor y los priistas no. Tiene razón. Los priistas somos malos para engañar y me enojo mucho. Porque el otro día Memo dijo que el gobernador puso al Tribunal Electoral y lo hizo el Senado.

Si le pusiéramos un polígrafo a él y Luis Fernando te dirían que ellos les hablaron a los tres magistrados para decirles que los pusieron. La OPLE la puso el INE, el mismo organismo que ha hecho batallar al PRI.

¿Quién puso al INE? La Cámara de Diputados y como dice uno de mis hijos que si fuera cierto lo que hablan de mí sería extraordinario. La noche que la directora de la OPLE salió a cantar un resultado, el PRI no reaccionó y la jornada se prolongó porque las actas no estaban hechas.

Memo Anaya es especialista en engañar y ahora lo hace con su militancia. Ahora el alcalde electo es Jorge Zermeño, quién será el candidato el próximo año.

Anaya ya no puede porque debe lanzar una mujer a la candidatura de Torreón, excepto que se reelija el actual. Ha sido un gran negocio ser el dueño del PAN en Coahuila.



Más allá de los juegos o rencillas se sentó un precedente y el mismo organismo que organizó las elecciones consideradas desaseadas va regular el proceso federal. La elección del año que entra es posible que esté en un margen del uno por ciento y empiezan a desaparecer los nombres de las personas.

De hecho Memo Anaya sacó menos votos en el PAN que contra mi. El PRD se va desfondar el año siguiente porque el público de ellos es el AntiPRI y AntiPAN y se van ir a Morena. El que puede ganar la presidencia es Morena que no va ser.

¿A dónde irá usted? Se dice que podría ser candidato a Senador. Los especuladores dicen muchas cosas. Me voy a ir a mi casa, aunque nunca te retiras porque siempre vas a salir en el periódico. No es sano estar pensando en lo mismo y hay que alejarse del gobierno estatal.

Me queda claro que Miguel Riquelme es la persona idónea para enfrentar los retos que vamos a tener.

¿Tiene la libertad para hacerlo? Miguel es un profesional de la política y yo también. No tengo porqué interferir cuando tengo una formación con la que sé lo que pasa. Va ser un gran gobernante que sabrá lo que hay que hacer y si el TLC se rompe.

Será un gobernador que tendrá en contra varios sectores Los gobernantes pueden ser impopulares por dos cosas: porque las hacen muy mal o pensando en el futuro.

¿Es popular haber sacado los casinos?, ¿parar la venta de alcohol las 24 horas? Traigo bronca incluso en mi partido, pues para ser alcalde de Allende por esa institución es complicado porque es el mayor productor de gallos de pelea. Y peleo porque desaparezcan esas prácticas porque con eso se financía el narco.

Memo Anaya es especialista en engañar y ahora lo hace con su militancia. Ahora el alcalde electo es Jorge Zermeño, quién será el candidato el próximo año".





Miguel tiene la templanza para hacer las cosas que se necesitan y eso nos da garantía. Cuando tienes un político popular hay que tener cuidado porque le está siguiendo la corriente a todos.

¿Y cuando tienes uno que no escucha? Tienes que hacerlo, pero la decisión es de uno.

¿Deja enemigos? No los busqué. Tal vez es el crimen organizado.

¿Valió la pena el distanciamiento con su hermano y el fallecimiento de su sobrino? ¿Cómo se va Rubén Moreira? Me quedé con la satisfacción de que enfrenté lo que me tocó enfrentar y hay un Coahuila mejor. Me podrán decir muchas cosas, algunas dolorosas, pero lo cierto es que hay 80 por ciento menos de homicidios.

La mañana de ese día hablé con mi sobrino porque iba con el alcalde de Acuña, horas después estaba en la Ciudad de México y me avisaron de que en un enfrentamiento murió el sobrino de un delincuente.

Alguien de la prensa me dijo que no fuera para allá porque me podían matar y nunca me acordé de que este muchacho vivía en Acuña y la venganza sería sobre él.

Es algo que te marca para toda la vida y esa noche me avisaron. Es terrible porque nunca lo voy a volver a ver y comprendo a su familia que se molestó mucho, pero es el Coahuila que teníamos.

Un día que estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México me habló el cónsul de Monterrey y me dice que si me puede transmitir un mensaje de Estados Unidos.

Usó un traductor pese a que hablaba español y me dijo que su oficina de la CIA detectó que me querían asesinar cuando fuera a Piedras Negras a tal evento. Dimos con quienes querían matarme y adivinen quiénes los querían rescatar: la policía municipal de Piedras Negras.

Algo que ha hecho este gobierno y no ha salido en ningún periódico es que el Poder Judicial de Coahuila dictó orden de aprehensión contra el Z40 y el 42 por los homicidios de Allende. No hay ningún Estado que haya dictado una sentencia contra el Chapo y hoy tenemos la fuerza para hacer esto.

Yo tengo un jefe político desde el próximo primero de diciembre: Miguel Ángel Riquelme. Y ya es el del partido en Coahuila.

dcr