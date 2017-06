Niega Rubén Moreira intervenir en elección

Saltillo, Coahuila

El gobernador Rubén Moreira Valdez, negó haber intervenido en el proceso electoral de Coahuila, luego de que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso de la Unión, presentara una solicitud de juicio político en su contra por considerarlo de esa manera.



Expresó respeto hacia este órgano y en ese sentido se abstuvo de hacer comentarios, señalando que se trata de un recurso que usarán los partidos políticos para atraer atención.



La diputada Karla Karina Osuna Carranco y el Senador Luis Fernando Salazar del PAN, presentaron una solicitud de juicio político ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados contra el gobernador Rubén Moreira.



"No tengo comentario de eso, para nada, para empezar no intervenimos en el proceso electoral y segundo, es un recurso político que luego usan los partidos para centrar la atención, por eso no tenemos comentario y respetamos al Congreso de la Unión", dijo.



Durante la entrega del Premio ACE Latino de la Asociación de Críticos de Espectáculos de Nueva York al Gobierno Estatal por "La Pastorela de Coahuila, entre diablos y pastoras te veas", el presidente de la Asociación de Críticos y Periodistas de Espectáculos de la Ciudad de México, Gustavo Suárez Ojeda, hizo hincapié en que se invitó al mandatario a la premiación en el vecino país, a la que no acudió por respeto al proceso electoral.



En este sentido Moreira Valdez bromeó y comentó en su discurso que solicitaría a Suárez Ojeda constancia de lo que dijo.



"A ver si me da una constancia de lo que dijo maestro, dijo que yo para no intervenir en el proceso electoral no había ido a Nueva York, porque ahorita me andan demandando por eso, entonces necesito una constancia que igual me sirve de prueba para defenderme", apuntó.



Fue este lunes cuando la Diputada Karla Karina Osuna Carranco y el Senador Luis Fernando Salazar en nombre del Partido Acción Nacional, presentaron una solicitud de juicio político ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados contra el gobernador Rubén Moreira.



Esto por considerar que hubo una "evidente intervención del gobierno estatal para asegurar por cualquier medio el triunfo del candidato del PRI la gubernatura de Coahuila en la elección del pasado 4 de junio", según dieron a conocer a través de un comunicado.



Además en su solicitud hicieron un llamado al Congreso de la Unión para no permitir que continúe la impunidad en los estados de la República, que se viole la Ley y que no se castigue a los culpables.

"Toda vez que es menester de los legisladores, incluso los del PRI, apoyar esta solicitud de juicio político en contra del gobernador del estado, Rubén Moreira y que se le inhabilite por las razones que presentamos en nuestra denuncia y que además son de conocimiento público".

dcr