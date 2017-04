Contraloría entregó 500 carpetas al área jurídica

Durango

Tras la detención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, la titular de Contraloría, Rosario Castro, afirmó que en Durango no juegan competencias con ningún otro estado para proceder en contra de ex funcionarios por desvío de recursos o probable responsabilidad administrativa.

En rueda de prensa, la titular señaló que con respecto al gabinete legal, a partir de hoy estarán con el tema de enfoques, mientras que en lo penal, el consejero jurídico se hará cargo de evaluar las investigaciones.

“Cada carpeta que se analiza puede tener ambos criterios: administrativo y punitivo. Los expedientes se entregan al consejero jurídico para su análisis”.



Agregó que hasta el momento se han entregados más de 500 carpetas y expedientes al área jurídica para su análisis.

“Hemos compartido 85 de la entrega-recepción, 28 de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoed) por la Auditoría, más 24 del paquete federal, pero expedientes sólo del paquete federal tenemos 368, esto da una idea de lo exponencial que tenemos".

Sobre el monto observado, recordó que se trata de 4 mil 365 millones de pesos, de los cuales, hasta hoy se ha logrado evitar el regreso a la Federación de mil 360 millones.

Finalmente tras cuestionarle si existe un periodo de vencimiento para proceder en contra de los responsables, Rosario Castro detalló:

“En el tema de daño patrimonial, el término es de tres años y en lo administrativo uno, pero en el mes de julio tendremos el Nuevo Sistema, donde se amplía a tres años los administrativo y siete para el patrimonial, entonces tenemos todavía una amplitud impresionante".





rcm