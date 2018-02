El PRI dejó de representar mis ideales: Rosa Muela

Tamaulipas

La ex titular estatal del Instituto Tamaulipeco de la Mujer, ex diputada local, y ex regidora en el gobierno de Oscar Pérez Ingüanzo, y que actualmente encabezaba la coordinación regional del PRI en la Zona Conurbada, Rosa María Muela Morales presentó su renuncia al Partido Revolucionario Institucional.

Con carácter de irrevocable presentó el documento a la Comisión de Honor y Justicia del Comité Municipal del PRI en Tampico, y que refiere tanto su agradecimiento al órgano político por las oportunidades brindadas que la llevaron a cumplir sus objetivos como servidora pública.

"Mi vida sin duda quedó marcada por esas acciones que pude realizar" -dijo- al mismo tiempo en el que también refería que el partido tricolor dejó de representar esos ideales que la hicieron convertirse en militante, sus inquietudes políticas y sociales.

ELGH