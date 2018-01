Estado peleará de nuevo embargo a rancho de Medina

Monterrey

Tras el amparo que favoreció al ex gobernador de Nuevo León en el que se declara improcedente el embargo a su rancho, la Subprocuraduría Anticorrupción anunció que solicitará la misma incautación a la propiedad de Rodrigo Medina, pero ahora bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El fiscal Ernesto Canales Santos respondió a MILENIO Monterrey vía mensaje que el juicio no debió haber prosperado, pues respecto a la materia de embargo no existen diferencias entre el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y el Federal.

“La defensa de Rodrigo Medina pidió la cancelación del embargo de su rancho alegando que se aplicó erróneamente el Código Estatal y no el Federal; es un litigio que no debería haber progresado, porque respecto a la materia de embargo no hay diferencias entre ambos códigos.

“Sin embargo, el juez federal decretó la anulación del embargo; ahora, la Fiscalía va a solicitar el mismo embargo, bajo el Código Nacional, acogiendo el criterio del juez, embargo que debe de ser ordenado de nuevo, pues, como comentaba, se aplicarán las mismas reglas que cuando se decretó inicialmente”, señaló.

Este miércoles, se informó que Medina de la Cruz ganó un amparo con el cual los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal le dieron la oportunidad de recuperar el rancho que tiene en el municipio de General Terán, el cual le embargaron en junio de 2016.

Los funcionarios federales favorecieron al ex mandatario en el amparo 33/2017, porque consideraron improcedente la ley que le aplicó la Subprocuraduría Anticorrupción al embargarle la propiedad de 35 hectáreas.

Por su parte, Canales Santos señaló que con este amparo otorgado por la autoridad federal lo único que está haciendo la defensa del ex mandatario es una instancia dilatoria.

“En resumen, se trata sólo de instancias dilatorias que no afectan el fondo, por el cual la Fiscalía ha pedido cárcel para Rodrigo Medina; su situación jurídica de procesado por causa penal no ha variado.

“Medina continúa bajo la posibilidad de que sea declarado culpable y se ordene de nuevo su encarcelamiento; esto no ha cambiado”, comentó el subprocurador Anticorrupción.

En junio del 2016, la Subprocuraduría Anticorrupción había embargado en forma precautoria un rancho de 36 hectáreas que incluye una finca campestre, en el municipio de General Terán, propiedad del ex mandatario estatal.