Exige gobernador a El Norte explique "robo de calle" en SP

Monterrey

Tras vetar a El Norte, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón pidió a los dueños de ese medio de comunicación que expliquen el presunto "robo" de una calle del municipio de San Pedro y la posesión de aeronaves y un yate.

El mandatario estatal arremetió contra el reportero y el periódico El Norte, luego de generalizar que interpondría denuncias para las empresas informativas que mientan. Añadió que solicitó al procurador Bernardo González analizar si procede una denuncia en contra de la empresa de Alejandro Junco de la Vega.

"Próximamente haré una campaña de mi tequila y también me vas a cuestionar, yo no te cuestionaré a ti cómo el dueño de tu periódico se robó una calle en San Pedro, o cómo andan en helicóptero todos los días, de dónde saca el dinero para comprar el helicóptero... escúchame, ¿Quién le paga el helicóptero?, ¿qué negocios tiene?", expresó el gobernador.

"Son recursos privados", le respondió el reportero.

"¿Recursos privados de dónde?, Pues los vamos a fiscalizar para ver si es cierto que son privados y buenos recursos, y si no son recursos malos o mal habidos; por qué no confían en nosotros y tenemos que confiar en ustedes, si el periódico tiene un derecho y libertad de expresión, cierto, pero no para mentir y ha mentido muchas veces.

"Aquí yo te preguntaría que aclare cómo le dieron una calle en San Pedro para ampliar su casa, que aclare cuántas casas tiene en Allende, cómo tiene un yate no sé dónde, un helicóptero, qué empresario tiene helicóptero y aviones", cuestionó Rodríguez Calderón al reportero de ese medio.

La calle a la que se refiere Rodríguez Calderón es la calle Cipreses, en el Fraccionamiento La Cima en San Pedro, que fue adjudicada por 7.3 millones de pesos el pasado 24 de mayo a familiares del periódico por parte del municipio que encabeza Mauricio Fernández.

Durante la rueda de prensa, el mandatario estatal no se detuvo y continuó arremetiendo contra El Norte diciendo que cómo es posible que sus dueños puedan tener aeronaves con la sola venta del periódico.

"Cuántos empresarios quisieran tener eso que tiene el dueño del periódico El Norte, cuánta gente le paga al periódico El Norte, podríamos fiscalizar a El Norte, podríamos tener una página de internet en donde El Norte publique todo lo que cobra una nota por otra y por otra, porque también es un ente público, porque lo lee la gente", indicó.

Rodríguez Calderón pintó su raya con el medio de comunicación al cerrarle la llave de la información y prácticamente vetarlo.

"A partir de hoy cero noticias para El Norte, y cuando te vea a ti no te voy a decir nada, o sea que ponte una tapones en las orejas, porque siempre voy a decir: ´¿Dónde está el del periódico El Norte?, oye, compadre, ¿te puedes ir?´ porque tengo el derecho decidir a quién le doy la información o no", se dirigió al reportero.

¿Nada más preguntarle por último en otro tema?, intentó formular otro cuestionamiento el reportero a Rodríguez Calderón.

"No te voy a contestar, no te voy a contestar ya", respondió el gobernador tajantemente.

El mandatario estatal dijo que sería preferible que los medios de comunicación revelen sus fuentes de información.

"Si legalmente se puede lo haré, con el que sea, ya es tiempo que los medios de comunicación vayan a explicar de dónde sacan la información, quiénes se la dan, ya no se puede estar escondiendo nada.

"(...)Si está en la Ley, estoy atado de manos", dijo.

¿Si lo compara alguien con intolerancia qué le respondería?

"No es intolerancia, ustedes pueden publicar", contestó.

Rodríguez Calderón criticó a El Norte al afirmar que mintió en una noticia publicada este lunes donde supuestamente gastó 7 millones de pesos en publicidad en anuncios panorámicos y una revista en la Ciudad de México y en Monterrey.

Agregó que jamás gastaron un peso en la publicidad que dio una revista en la Ciudad de México, la cual se hizo en panorámicos también en Monterrey.

"En este caso preciso no pagamos ningún peso, si eso cobran y si la revista cobra o no cobra y si es un costo, pero se encabeza como diciendo que el Gobierno gasta o malgasta el dinero de los contribuyentes, eso genera desconfianza en la propia sociedad.

"A mí me parece que nos debieron haber consultado, creo que debe haber una equidad en el trato de la libertad de expresión, pero por qué no me preguntan", señaló. "Tenemos que regular eso, que exista el derecho a la replica que no la dan evidentemente, la dan el día después cuando ya hicieron el daño", dijo.