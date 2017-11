Con app, INE "le está dando la vuelta a la noria": Ríos Piter

Ciudad de México

El aspirante independiente a la Presidencia, Armando Ríos Piter, aseguró que el problema para agilizar la capción de firmas de apoyo no radica en que los auxiliares puedan compartir su clave de acceso sino que la aplicación no corre en todos los teléfonos móviles.

“Le están dando la vuelta a la noria, soluciones que no terminan de entender cuál es el problema. El problema es que la aplicación es que no corre en todos los celulares. Por más que puedan compartir la clave, si no tienen un teléfono celular que sirva, no van a poder utilizar la aplicación”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Hoy por la mañana, el consejero Benito Nacif dijo a Gómez Leyva que los aspirantes independientes y sus equipos de trabajo podrán alcanzar un número más alto de firmas y de celulares funcionando, sin necesidad de realizar el proceso de alta.

“Algo que estamos viendo efectivamente es que los auxiliares que ya han registrado el perfil ante el esquema del Instituto Nacional Electoral comparten ese perfil para poder alcanzar un número más alto de celulares”, dijo el consejero.

El ex perredista respondió que las soluciones del INE han sido a cuentagotas y “que no logran darle al clavo en lo que hay que hacer”.

Ríos Piter dijo que en las próximas semanas, la autoridad electoral tendrá que admitir la vía escrita para que los ciudadanos manifiesten su respaldo.

El aspirante a la Presidencia dijo que en Veracruz, Guerrero y Tamaulipas miembros registrados como promotores en su equipo le informaron que no pueden recabar firmas porque sus equipos no son compatibles con la aplicación.

