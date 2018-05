No renunciaremos a concesión del Pánuco, afirma gobernador

Monterrey

El gobernador Manuel González Flores aseguró que no renunciarán a la concesión del río Pánuco, por lo que sigue viva, aunque sí canceló en forma definitiva el proyecto Monterrey VI.

En rueda de prensa en el Patio de Honor del Palacio de Gobierno, el mandatario interino respondió al deseo de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República de la coalición “Juntos Haremos Historia”, al afirmar que está en contra del trasvase de agua del río Pánuco a Nuevo León.

TE RECOMENDAMOS: Va Estado por seguridad vial

“Nosotros pensamos que esa concesión debe estar con mira hacia el futuro, quisiera nada más aclarar porque sí es muy importante, digan lo que voy decir, quien canceló el proyecto Monterrey VI fue el gobierno de Jaime Rodríguez, del gobierno independiente.

“Está cancelado, no suspendido como dice AMLO, de ninguna manera está suspendido, está cancelado de manera definitiva, lo que no está cancelado y no porque no se siguió el proyecto es la concesión del río Panuco".

Aunque indicó que no quería meterse en propuestas de campañas políticas, González Flores señaló que la concesión seguirá viva.

“Yo quisiera no meterme en las campañas políticas porque un gran amigo mío es candidato, ya les he dicho, ya saben quién, Jaime que no quede duda.

“Y eso no tiene nada que ver con la cancelación del proyecto, no lo va a hacer López Obrador, lo hizo este gobierno hace tres años; es un deseo de él (de AMLO), nuestro deseo fue mantener viva la concesión hacia el futuro y si él desea otro cosa, allá a él nosotros no queremos renunciar a esa concesión”; señaló el gobernador interino.