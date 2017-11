Monreal confirma reunión con AMLO esta semana

Ciudad de México

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que este viernes se reunirá con el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, un día después de rendir su segundo informe de labores.

"Voy a ir con Andrés Manuel López en un afán respetuoso, voy a escuchar. No tengo propuesta. No estoy luchando por los cargos, me interesa la transformación del país. Quiero encabezar el Gobierno de la Ciudad y no me va la vida ahí. Si puedo voy a ir, si no, no pasa nada seguiré luchando por la ciudad", aseguró el ex gobernador de Zacatecas, dijo luego de instalar el Comité de Protección Civil de la demarcación.

Monreal Ávila prevé que el mismo día se defina su futuro político y e informe si se mantiene dentro del partido.

OVM