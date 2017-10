Polevnsky ve a Monreal en gabinete de Morena en 2018

Ciudad de México

Aunque Ricardo Monreal dijo que su relación con morena estaba en escombros, la secretaria general del partido, Yeidckol Polevnsky, aseguró que el delegado de la Cuauhtémoc puede ser secretario de Gobernación y no sólo jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Luego de que el ex gobernador del Estado de México y ahora dirigente del PRI en la CdMx, Eruviel Ávila, dijo que ha buscado a Monreal con miras al 2018, Polevnsky dijo que cree que el delgado acepte la oferta.

“Salirse hace 19 años del PRI para regresar al PRI, no creo, no, no, no. No creo que Ricardo Monreal haga algo así honestamente, pero obviamente respeto absolutamente la decisión de cada uno de los miembros de Morena”, afirmó en entrevista al término de la firma de acuerdos de HeForShe.

“Yo el perfil de Ricardo Monreal lo vería para una Secretaría de Estado, la verdad, creo su perfil se presta mucho para un secretario de Gobernación”, agregó, pues “Morena va a ganar la Presidencia de la República y vamos a necesitar un gabinete muy poderoso, muy fuerte y gente muy comprometida”.

Reiteró que será decisión de Monreal ir por una candidatura por el PRI, ya que “la gente que está en Morena está por convicción propia”.

La funcionaria aseguró que Morena aún no está en la dinámica de decidir las candidaturas y evadió asegurar si Claudia Sheinbaum tiene la candidatura a la jefatura de la Ciudad de México en la bolsa, incluso insinuó que cualquiera puede buscar la postulación a la presidencial porque “es la ciudadanía la que decide”.





JASR