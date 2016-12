Ricardo Anaya entregó 3de3 desde el 2014: PAN

Ciudad de México

En respuesta a las críticas que el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, ha sido objeto por tener gastos importantes y hacer viajes cada fin de semana al extranjero, su partido defendió que él no tiene ninguna irregularidad en su declaración 3de3.

A través de un comunicado publicado en su página, el PAN explicó que Anaya presentó en el 2014 a la Plataforma 3de3 su declaración fiscal de persona física, “en la que consta que no retiró recurso alguno (dividendos, utilidades, sueldos, entre otros) de sus empresas durante ese ejercicio fiscal”.

Ayer domingo el IMCO y Transparencia Mexicana revelaron que “los ingresos que hubieran percibido las personas morales Cintla S de RL de CV y Juniserra S de RL de CV en 2014, no forman parte de los ingresos de la persona física Ricardo Anaya C. y, por lo tanto, efectivamente, no tenían que incluirse, como ingresos, en la declaración patrimonial”, por lo que Acción Nacional defendió que quedó plenamente acreditado que Anaya Cortés no incurrió en omisiones de su declaración 3de3.

“Una vez que sea presentada haré pública mi declaración fiscal del ejercicio 2016. Ahí se verán reflejados los ingresos obtenidos de mis empresas, a los que públicamente han estado haciendo referencia”, mencionó el líder panista.

Finalmente, aprovechó la ocasión para invitar “a los demás actores políticos” a entregar a la plataforma 3de3 sus declaraciones fiscales, “con la misma transparencia con la lo he hecho”.