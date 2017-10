Anaya no puede culpar a nadie de crisis en PAN: Ramírez Marín

Ciudad de México

El presidente de la Cámara de Diputados, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que el único responsable de lo que ocurre al interior del PAN es su dirigente Ricardo Anaya, por lo que exigió que no meta al PRI en sus asuntos, tras afirmar que “no le puede echar la culpa a nadie, ni a Margarita Zavala”.

En entrevista, negó que la salida de la ex primera dama beneficie de alguna manera al PRI y afirmó que ningún partido puede alegrarse de la división de otro pues, dijo, la fragmentación del voto no beneficia a nadie.

“Y en ese sentido, lo que le tendríamos que decir a Ricardo Anaya es que no nos meta a nosotros en sus asuntos, cuando es un tema que evidentemente no pudieron manejar en el PAN, es un tema que no pudieron resolver en el PAN y el presidente del PAN es él, no le puede echar la culpa a nadie, ni siquiera, en mi opinión a Margarita Zavala”, aseguró.

Lo anterior, en respuesta a lo dicho por Ricardo Anaya, quien acusó al PRI de querer dividir al partido con el fin de fortalecer a una fracción que respaldaría una eventual candidatura del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, a la Presidencia de la República en 2018.

"Ningún partido se puede beneficiar de la división de otro



Anaya afirmó que el Frente Ciudadano por México, integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, encabeza las preferencias electorales y que por ello "el PRI está desesperado" y busca fortalecer a un grupo de panistas que el día de mañana los van a apoyar.

Ante esto, Ramírez Marín, subrayó que la división en cualquier partido trae confusión en el electorado, en tanto, en el contexto de la renuncia de Margarita Zavala al PAN para postularse como candidata independiente, consideró que la ex primera dama debió hacer el cálculo del número de panistas que la seguirán antes de salir de las filas panistas.

“Es un tema estrictamente panista, interno y el responsable de esos temas es el presidente del PAN, que hasta donde sé es él, pero al parecer a él le está gustando más ser la figura del frente, me parece lógico que no a todos los panistas les dé gusto que el presidente se vaya a hacer otra cosa mientras tiene pendientes asuntos adentro, no veo por qué le eche la culpa al PRI. ¿El PRI se beneficia con la salida de Margarita Zavala? Ningún partido se puede beneficiar de la división de otro”, señaló el líder cameral.









JASR