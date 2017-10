Renuncia de Margarita fue una equivocación: Anaya

Ciudad de México

La decisión de Margarita Zavala de renunciar al PAN fue un error, porque sólo beneficia al PRI, dijo el presidente del partido, Ricardo Anaya.

“Es una decisión equivocada, la salida de Margarita del PAN sólo beneficia al PRI, a ese PRI que no merece a otra oportunidad porque le ha fallado a México”, aseguró en un video en redes sociales.

6 de octubre de 2017

Dijo que no sólo fue una equivocación porque da una nueva oportunidad al PRI, sino porque “la candidatura a la que ella aspiraba no está aún decidida y no podemos modificar los tiempos que están en la ley, ni los del PAN ni los del Frente Ciudadano”.

Explicó que el plazo para registrar el convenio de coalición y el método para elegir a los candidatos vence hasta el 13 de diciembre.

Anaya dijo que el PRI no podrá repetir la historia del Estado de México, por lo que no se fragmentará la oposición.

“El PAN como institución histórica es más grande que cualquiera de nosotros en lo individual y el Frente Ciudadano por México está más fuerte y firme y va arriba en todas las encuestas”, afirmó.

Dijo que pese a su renuncia, “vamos a seguir adelante y vamos a lograr el cambio que México necesita”.

Zavala renunció al PAN porque, dijo, Anaya impuso métodos antidemocráticos y subordinó todas las decisiones del partido a sus intereses personales.

