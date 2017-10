Bienvenida su comisión: Anaya al PRI en San Lázaro

Ciudad de México

El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, dio la bienvenida a la creación de una comisión en la Cámara de Diputados para investigar su presunto enriquecimiento ilícito y exigió ser citado a comparecer.

"Lejos de agobiarme, francamente me honra que el PRI me ataque"



A través de un video difundido en sus redes sociales, Anaya solicitó que la audiencia sea pública y aseguró que después de ello “va a quedar clarísimo quiénes son los corruptos”.

Criticó que la bancada del PRI haya propuesto una comisión para investigar presuntos actos de corrupción y que el mismo día no haya votado a favor de quitarle el fuero a Antonio Tarek Abadalá, ex tesorero de Javier Duarte, quien es acusado por la Fiscalía de Veracruz por el desvío de 23 mil millones de pesos.

En el PRI, además de corruptos son cínicos. ¿A qué le tienen tanto miedo? En este video les respondo. pic.twitter.com/g1reRStb26

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 12 de octubre de 2017



“Además de corruptos, son una bola de cínicos”, señaló, a la vez que cuestionó por qué están “obsesionados” en destruirlo.

“Que les quede bien claro: No nos van a detener. Y lejos de agobiarme, francamente me honra que el PRI me ataque”, expresó.

Agregó que son más los que quieren cambiar a México, “y lo bueno es que ya se va a acabar este sexenio priista (…), nos vemos en su comisión”.

Esta tarde las bancadas del PRI y del PAN se enfrentaron en San Lázaro por defender a sus dirigentes de las acusaciones de corrupción. Los priistas presentaron un punto de acuerdo para la creación de una comisión para investigar a Ricardo Anaya.

Los panistas dijeron que aceptarán la creación de dicha comisión especial, pero que también se investigue al líder priista Enrique Ochoa, por lo que además propusieron que sea presidida por Morena.



