En 2018 celebraremos en el Ángel la salida del PRI: Anaya

Ciudad de México

El presidente del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que en 2018 volverán al Ángel de la Independencia para celebrar de nuevo el triunfo del partido en la elección presidencial.

Al dar el Grito al pie de ese monumento como parte del festejo por el 77 aniversario de la fundación del PAN, Anaya resaltó que como nunca antes en su historia, el partido ganó siete gubernaturas, por lo que estarán gobernando once estados de manera simultánea.

"En este preciso lugar, en el año 2000 estábamos celebrando el haber sacado del PRI de Los Pinos cómo vamos a volver a celebrar en el año 2018", expresó.

Dijo que la verdadera independencia del siglo XXI es combatir la pobreza, reducir la desigualdad, recuperar la paz y terminar con la impunidad.

Hay que recuperar el patriotismo

Anaya llamó a los mexicanos a recuperar el sentido patriótico y celebrar esta noche el 206 aniversario del Grito de Independencia, pese a que el gobierno del presidente Enrique Peña, dijo, no ha llevado al país por el camino correcto.

"Hoy es un día muy importante para todo el país, nuestro llamado es a que la gente lo disfrute, a que la gente recupere este sentido patriótico, el amor al país y que trabajemos todos juntos por hacer de México un país mejor.

"No hay duda de que las cosas no van por el camino correcto, que este gobierno se ha equivocado una vez tras otra y que en 2018 va a haber un cambio, la gente no va a volver a votar por el PRI en 2018, tenemos que lograr que ese cambio sea un cambio para que México verdaderamente mejore", expresó.

Entrevistado previo al Grito, el líder del PAN subrayó que la mayoría de los mexicanos desaprueban la administración del presidente Peña.

"Lo que es un hecho, es que hoy la inmensa mayoría de los mexicanos no aprueban el trabajo del presidente y del gobierno federal en su conjunto (...) Hoy lo que celebramos no es al gobierno en turno, si ese fuera el motivo no habría absolutamente nada que celebrar. Lo que estamos celebrando es el aniversario de nuestra independencia nacional, por supuesto que eso si tenemos que celebrarlo", apuntó.

JASR