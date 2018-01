Ricardo Anaya pide evitar compra de votos

Baja California Sur

Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la coalición, "Por México al Frente", llamó a todos los sectores del país, desde las iglesias hasta la sociedad, a evitar la compra de votos para que se respete la voluntad de los ciudadanos.

"Me parece que desde el espacio que nos corresponda debemos hacer un llamado para que en esta elección la gente se pueda manifestar con absoluta libertad, que no haya compra de votos, que se respete la decisión de la gente. A mí me parece positivo que todos hagamos nuestro máximo esfuerzo desde la trinchera, desde el espacio que nos corresponde", dijo en entrevista previa a una reunión con militantes.

Al preguntarle si ya tuvo acercamiento con representantes de la iglesia, el panista no quiso abundar y solo respondió que las iglesias están haciendo un esfuerzo para que los mexicanos se puedan expresar con libertad.

"Sí, por supuesto que sabemos que están haciendo un esfuerzo desde las distintas iglesias y creo que es un esfuerzo que debemos hacer todos buscaremos que este 1 de julio la gente se pueda expresar en absoluta libertad, que no haya compra de votos que se respete la voluntad de los ciudadanos, que lo que mande sea la voluntad del pueblo", señaló.

Anaya Cortés dijo que el PRI siempre intenta hacer fraudes en los procesos electorales, pero aseguró que la alianza vigilará que se respete el voto ciudadano.









El precandidato a la Presidencia pidió al gobierno federal redoblar esfuerzos en materia de seguridad y dijo que coincide con algunos de los planteamientos sobre el tema de Andrés Manuel López Obrador... aunque no dijo cuáles.

"Como ustedes saben estamos viviendo un nivel de violencia sin precedentes en México, no es exageración cuando decimos que estamos peor que nunca... cuando un problema está generalizado en todo el territorio nacional, es responsabilidad del gobierno federal, y por eso hoy exijo al gobierno federal que redoble los esfuerzos, que el problema está generalizado en todo el territorio nacional", subrayó.

Recordó que desde 2014, que se puso en marcha la estrategia de seguridad, la violencia aumentó en 30 de los 32 estados del país.

A diferencia de otros encuentros con militantes, en Baja California Sur, Anaya nombró en tres ocasiones al precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para comparar sus estrategias, pese a que, sin dar detalle, dijo que en algunas coincide.













