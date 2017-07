Cancillería no espera grandes acuerdos de reunión Trump-Peña

Ciudad de México

Durante la reunión que sostendrán los presidentes de México y Estados Unidos el próximo viernes en la cumbre del G20, no se hablará sobre la construcción del muro fronterizo pues no es un tema amistoso para el gobierno mexicano, adelantó el canciller mexicano, Luis Videgaray.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para Despierta, el secretario de Relaciones Exteriores dijo que se abordará el tema migratorio, pero sólo en lo que respecta al respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en la Unión Americana.

"El muro no es un tema de la relación bilateral. El gobierno mexicano no tiene que discutir este tema con el gobierno de Estados Unidos, es un tema no amistoso".

Videgaray dijo que no habrá grandes acuerdos bilaterales y se abordarán temas de crimen organizado, desarrollo de Centroamérica y el avance en los preparativos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

"No esperamos que haya grandes acuerdos, será una reunión en la que se revisen avances en distintos temas, como combate al crimen organizado, desarrollo de Centroamérica y los preparativos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio (...) será, sin duda, una reunión importante", dijo.

Videgaray afirmó que será una reunión de relaciones bilaterales en la que él también estará presente y asistirán, además, el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, y el secretario de Comercio estadunidense, Wilbur Ross.

"Anticipamos que será una reunión en términos respetuosos (...) esto no es un secreto para nadie, y no necesariamente será una reunión en la que estemos de acuerdo en todo", señaló.

Agregó que el respeto a los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos también se abordará, pero la construcción del muro fronterizo no, pues no es un tema amistoso para el gobierno mexicano.

El funcionario explicó que la reunión tendrá una duración de alrededor de media hora y que el presidente Enrique Peña Nieto se reunirá también con otros cuatro mandatarios.



La cumbre del G20 se llevará a cabo este viernes 7 de julio en Alemania.





