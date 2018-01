Zepeda acusa de persecución política a la Fiscalía de Sonora

Ciudad de México

El presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, acusó que existe una persecución política en su contra que fabrica la fiscalía del estado de Sonora por el supuesto desvío de recursos, lo que es una respuesta a la investigación por supuestos actos de corrupción y de retención de recursos que denunció el gobernador de Chihuahua.

Aseguró que no promoverá ningún amparo, pero que no ha sido notificado de ninguna investigación.

TE RECOMENDAMOS: Arropan 420 empresarios a Corral en su conflicto con la federación

En conferencia de prensa, tras la aprobación de la Plataforma Electoral que será ratificada el sábado el Consejo Nacional, dijo que en política no hay casualidades, con lo que advirtió que "no nos van a intimidar, no nos van a callar" y que continuarán con el respaldo al gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Luego de que Andrés Manuel López Obrador afirmó que militantes panistas formarán parte de su movimiento el líder panista respondió que "no los hay".

Dijo que López Obradores el candidato del "ya merito, ya merito gana un montón de veces pero no ha ganado porque no representa lo que los mexicanos queremos".

Mientras que en el PRI "están desesperados, todos están en pánico, porque su candidato no levanta", en referencia a José Antonio Meade.

Aseguró que en realidad la gente quiere un cambio, al refrendar que el precandidato del PRI es el padre del gasolinazo.

AJE