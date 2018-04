Responsabilizarían de banquetas a ciudadanos en SP

San Pedro Garza García

Mediante una modificación al reglamento en donde se obligue a los particulares a construir las banquetas, es como el Ayuntamiento de San Pedro pretende resolver el problema de accesibilidad peatonal en el municipio.

Durante la sesión de Cabildo de este martes 17 de abril, el alcalde Mauricio Fernández expuso que los ciudadanos y los desarrolladores son quienes deben hacerse cargo de construir las banquetas en el municipio.

Incluso, el regidor Eduardo José Cruz Salazar fue más allá al proponer que a los vecinos que dañen las banquetas o hagan modificaciones con rampas o jardineras, se les cobraría la reparación que haga el municipio.

Estas propuestas no se votaron, sino que fueron traídas a colación por los regidores en asuntos generales en la sesión del Cabildo.

"No es por falta de ganas lo que pasa es que lo deben hacer los ciudadanos. Lo que pasa es que el reglamento está laxo, mientras no hagas nada no estás obligado a poner la banqueta, por eso te digo que lo mejor es modificar el reglamento para que sea obligatorio. Mientras tengas un predio en San Pedro que cuente con banqueta.

"Yo creo que el problema que tenemos es por un reglamento viejo que yo creo que vale la pena cambiarlo para que cualquier peatón en San Pedro pueda andar por cualquiera sin necesidad de encontrar estas obstrucciones que, como te digo, si las tenemos es por una falta de actualización del reglamento", mencionó.

Por otra parte, advirtió que los reglamentos no son retroactivos, de manera que esta posible modificación al reglamento solo aplicaría para nuevos permisos de construcción.

"Los reglamentos no son retroactivos, entonces alguien que se ampare obviamente vamos a batallar, pero bueno, si hay buena voluntad de los que todavía no tienen banquetas, espero que con el nuevo reglamento acepten construir los pedacitos que faltan, que en realidad no son muchos", concluyó.