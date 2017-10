Respeto a AMLO, pero vive en otro planeta: Enrique Alfaro

México

Bragado. Directo. Impulsor del Frente Ciudadano. Lo que está por sucederle marcará el futuro de Jalisco. Muy pronto:

¿Hasta que se deja ver, alcalde?

¡Hasta que viene por acá, bienvenido!

¿Mucho trabajo?

Sí, intenso, gobernar una ciudad es difícil.

¿Que ya es otra Guadalajara?

Más dinámica, con visión de futuro. Mucho más incluyente y equitativa.

¿Más sana?

Sobre todo en términos emocionales.

¿Sin dengue?

Eso ya es historia superada.

¿Más endeudada?

Ni un centavo de deuda. No se puede construir el futuro hipotecando ciudades.

¿El mejor alcalde de todos los tiempos?

No sé si de todos los tiempos, pero de las últimas tres décadas estoy seguro que sí.

¿Que es usted malhablado?

A veces.

¿Enojón?

Muy.

¿Si se enoja nos mandará a la policía?

No, jamás.

¿No pensará que nos envía el PRI?

No, por supuesto que no.

¿Le molesta que lo increpen?

No, estoy acostumbrado, todos los días tengo diálogo con la gente.

¿Ha ofendido a sus ciudadanos?

No, nunca.

¿Soberbio?

Lo necesario.

¿Ansioso?

Un poco.

¿En serio le gusta esta Guadalajara?

Me gusta más que hace dos años.

¿Más segura?

Más segura.

¿A poco con cerrar los bares más temprano se acaban los malos?

No va a resolver el problema de la seguridad, pero sí va ayudar.

¿Todo tapatío es mala copa?

Al contrario, son buenos para tomar.

¿Y usted?

También.

¿‘Coca’?

¡No, nunca!

¿Mariguana?

Tampoco.

Alcalde, ¿ha salido a ver cómo ha crecido la delincuencia?

Sí, salgo a la calle todos los días. Estoy al pendiente.

¿Más homicidios?

Una época difícil por ajustes del crimen organizado.

¿Uno de cada cinco ha sufrido delitos?

Sí, es una realidad del país y de las grandes ciudades.

¿Es falta de coordinación con Aristóteles o incompetencia?

No, tenemos buena coordinación, pero enfrentamos un Nuevo Sistema de Justicia Penal difícil.

¿Y aun así quiere gobernar Jalisco?

¡Por eso más que por otra cosa! No solamente quiero gobernar, quiero impulsar una transformación de fondo de Jalisco.

¿Cuándo lo dirá?

En un mes a más tardar.

Insisto, ¿todo viene en Guadalajara?

Hay retos, pero estamos en el camino correcto.

¿Narcotráfico?

Un problema serio y complejo todavía en la ciudad.

¿‘Lavado’ de dinero?

También lo hay. El tema financiero es lo que menos se ha atendido del narcotráfico.

¿El mejor de todos los tiempos?

Hay uno que para mí es el ejemplo: Fray Antonio Alcalde.

¿En serio va gobernando con pulcritud?

Sí, me siento tranquilo.

¿No ha pedido cuotas por contrato?

Cero, estoy listo para cualquier enfrentamiento.

¿Qué cara va a poner cuando se sepa?

No me van a agarrar. He sido escrupulosamente cuidadoso.

¿De dónde está haciendo dinero?

Lo que tengo se puede verificar de dónde viene.

¿Quién le va a financiar la campaña?

Va a ser la campaña más austera de la historia en Jalisco.

¿Negociará con los cárteles?

Eso no lo he hecho y nunca lo voy hacer.

¿Ni un voto de la ‘nueva generación’?

Ni un voto.

¿Así piensa gobernar?

Es mi compromiso.

¿Sin negociar con los cárteles?

Bajo ninguna circunstancia.

¿Se puede gobernar así?

Es la única forma. De la otra manera te condenas a vivir sin tranquilidad.

En fin, ¿el Frente Ciudadano sigue siendo una salida?

La mejor opción que podría construirse para el país.

¿No se habrá hecho usted de una ‘casa blanca’?

No, mi patrimonio es público desde hace mucho tiempo.

¿Ni departamento en Miami?

No.

¿Acciones de inmobiliarias?

No, ningunas.

¿Terrenos adquiridos a bajos precios?

No, no.

¿Ni en Querétaro?

No, en ningún lado.

Entonces, ¿para qué armó el frente?

Tiene un propósito de construir una alternativa de renovación para el país.

¿A Mancera todavía lo ve como presidenciable?

Es mi amigo y fundamental en este proyecto. No sé si los sismos compliquen su salida.

¿Debe quedarse?

Yo creo que sí.

¿Ustedes al menos se quedan con Jalisco?

Estoy seguro que en 2018 Movimiento Ciudadano será la primera fuerza.

¿Qué le enojó a AMLO de usted?

No tengo idea. Me pidió irme a Morena. Le expliqué que iba a costar dejar al MC.

¿Quién traicionó a quién?

Lo único que he hecho en los últimos años de mi vida política ha sido ayudar a Andrés Manuel. Que venga a decir lo que dijo es lamentable.

¿Algo que nos quiera advertir de él?

Lo respetaré por lo que fue: un líder importante. Pero no me gusta el nuevo tono y la dinámica en la que se encuentra.

¿Dice AMLO que es un demagogo?

Sí, escuché. Por eso lamento mucho ver a este Andrés Manuel.

¿Dice que usted no está cumpliendo con lo que ofreció?

Andrés Manuel vive en otro planeta. Desprecia la política local. Él tiene un pedestal desde el cual cree que puede ver el mundo, es un grave error.

¿Simulan que están enojados?

No estoy enojado. Me entristece ver su posición. No creo que esa le sirva a México.

¿Qué sabe AMLO de usted y sus acuerdos con Aristóteles?

Sé más de la gente que rodea a AMLO que lo que él pueda saber de algo malo mío.

¿Por ejemplo?

Muchos personajes de por aquí que son la nueva clase política de Morena. Al tiempo.

¿Usted y Aristóteles no han trabajado juntos?

Todos los días. No coincido con él, pero es el gobernador y hay que trabajar con él.

¿Trabajan para bloquear la Cámara estatal?

Al contrario, hay una agenda de trabajo seria.

¿Para parar el Poder Judicial?

Menos.

¿Sigue sin mentir?

Todavía.

¿Y sigue queriendo ser gobernador?

Por supuesto. Algún día, sin obsesiones.

¿Le ha ofrecido algo a Monreal?

Mi amistad. Aprecio a Ricardo.

¿Qué falta para llamarlo en 2018?

Es un factor político importante en la CdMx.

¿Margarita en el frente?

Es difícil.

¿Ricardo Anaya se cae o lo terminan por tirar?

Tiene la posibilidad de consolidarse como líder de la oposición. Vamos a ver de qué está hecho y los tamaños que tiene.

¿En serio lo ve como candidato?

Está a prueba. Si sale adelante puede ser un candidato sólido.

A propósito, ¿que acaban de ratificarlo en el mandato?

Hace un mes. Si no aprobaba me hubiera ido.

¿Un proceso democrático?

No tuvo ningún cuestionamiento.

¿Ahí operó Raúl Padilla?

Hasta donde sé, no.

¿Siguen sin acuerdos?

Sin acuerdos. Una relación de respeto.

¿Eso lo sabe Aristóteles?

Seguramente, tiene su sistema de espionaje.

¿Qué gobierno deja Aristóteles?

Un gobierno que no resolvió los problemas de fondo del estado.

¿Hay qué auditarlo?

Sin duda.

¿Limpio?

No lo sé.

¿Él sí negoció con el crimen?

Tampoco lo sé.

¿Nos promete que lo llevará a prisión?

Si hizo algo indebido, sin miramientos.

¿A Aristóteles le quedan amigos en el gobierno federal?

Es una pregunta difícil, no estoy tan seguro.

¿Y a usted?

Sí.

¿Cuándo fue la última vez que vio al secretario Osorio Chong?

Hace como tres semanas.

¿Eso lo sabe Dante?

Sí, claro.

¿Trabaja el frente para el PRI?

Jamás, eso sí no.

¿Qué falta para amarrar la candidatura?

Primero decidir que quiero ser gobernador.

¿Aristóteles va con Zamora o con Miguel Castro?

El que se le antoje, da igual.

¿Alguien le debe cubrir las espaldas?

Para él no estaría de más.

¿Ya vio que Vergara levantó la mano?

Me da gusto, Vergara es un empresario al que aprecio.

¿Que es el candidato de Morena?

¡No, no creo!

¿Y el de los mazapanes?

Es una historia que causó harta tristeza y risa.

Parece que se divierten en Jalisco, ¿no?

Sí, nos la pasamos bien.

¿Y le hacía falta a Guadalajara una estatua religiosa?

Le hacía falta arte público y abrir el debate sobre el tema.

¿Y eso es arte?

Para mí, sí.

¿Y todavía le faltan ocho más?

Faltan ocho monumentos públicos. Y espero que vengan más.

¿Jalisco es guadalupano?

En muchos sentidos sí, pero es un estado que respeta la libertad de culto.

Señor alcalde, allá afuera está el cardenal Sandoval Íñiguez.

Sí, por ahí anda.

¿Sigue controlando al estado?

No hay quien controle este estado. Es libre.

¿De suerte que ya vienen los independientes?

Hace mucho tiempo aquí ya hubo un movimiento independiente.

Afuera dicen que Kumamoto le gana.

No. Pedro es un buen chavo. A prueba su congruencia. A ver de qué está hecho.

¿Y así como gobierna la ciudad pensará gobernar al estado?

Mejor. He aprendido mucho y espero ponerlo en práctica.

¿Qué no lo haría candidato?

Una decisión personal para poder buscar otros propósitos.

¿No querrá usted un hueso en el gobierno federal?

No, jamás volveré a ser diputado.

¿Falta que nos diga que sueña con ser Presidente?

Tal vez… algún día.