Orlando Maldonado Rodríguez

Los coordinadores en el Congreso local apoyaron la iniciativa del gobernador Jaime Rodríguez de amagar con salirse del Pacto Fiscal si no se reparten los recursos de manera equitativa, por lo que se mostraron a la espera que esto no sea una “cortina de humo” para distraer la atención de lo que los jueces resolvieron con el ex mandatario Rodrigo Medina, tras dejarlo absuelto de las vinculaciones.

Samuel García, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), manifestó sentir coraje luego de que el gobernador sacara este tema de abandonar el Pacto Fiscal para crear una “cortina de humo” y tapar lo que consideró como un “fracaso” de la Operación Tornado, al quedar el ex gobernador Rodrigo Medina libre de responsabilidades por el caso Kia.

En este sentido, consideró que se necesita de seriedad en el tema ya que el Pacto Fiscal es un caso muy metodológico, técnico y de mucho respeto político.

“A mí me da mucho coraje que un tema tan delicado, tan profundo, tan técnico, se utilice como una cortina de humo, ese tema pudiera ser quizá el tema de este sexenio, es un tema que requiere de mucha tecnología, de mucha metodología y sobre todo de mucho respeto político.

“Entonces, el que se utilice para tapar el fracaso de la Operación Tornado a mí me indigna porque esa operación me queda aclaro la rentabilidad que le dio al 'Bronco' decir que iba a meter a Medina a la cárcel, me queda claro la magnitud que le dieron que siempre fue muy cuestionable porque el hecho de dar un incentivo en exceso no necesariamente sea un delito, quizás sea una infracción administrativa… Ante tal fracaso y ya que la juez absuelve a Medina para mí es patético que saques el tema de salir del Pacto Fiscal porque quemas el cartucho”, dijo.





De igual forma, Arturo Salinas, coordinador de la bancada panista, mostró estar a favor de la postura del mandatario estatal siempre y cuando se tenga un plan establecido para concretarlo, ya que de lo contrario podría haber consecuencias serias para Nuevo León.

“Es un tema en el que yo siempre he estado a favor, Nuevo León debe de pelear un mejor reparto de recursos fiscales, ojalá que el gobernador verdaderamente utilice esto no solamente para amagar, sino para verdaderamente conseguir un trato mucho más justo para Nuevo León.

“Si se está planeando salirse del pacto ojalá se tenga un plan para hacerlo, el convenio que se tiene celebrado de Coordinación Fiscal con la Federación prevé en una cláusula que el Gobierno del Estado puede retirarse del Pacto Fiscal y retirarse del Pacto Fiscal tiene implicaciones que habría que considerar”, refirió.

Por último, Marco González, coordinador de la bancada priista, también se mostró en favor de que se le haga un reparto justo a Nuevo León, sin embargo, consideró que no sería conveniente pelear con el presidente electo ya que se pondrían en riesgo muchas cosas que benefician a la entidad con dicho Pacto Fiscal.

“Yo estoy a favor, coincido con el gobernador en el sentido de que Nuevo León tiene que recibir más recursos y un mejor trato, pero convendría no pelear y convendría conciliar con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y llegar en buenos términos.

“(Salir del Pacto) pone en riesgo mucho, yo pediría el gobernador que busque a Andrés Manuel y que los dos se pongan de acuerdo”, concluyó.



