Reprueban veto del Gobierno al Impuesto Sobre Hospedaje

Monterrey

Legisladores locales del PRI y de Movimiento Ciudadano, reprobaron este miércoles el veto del Estado al decreto que establece un fin especial para el Impuesto Sobre Hospedaje (ISH).

Este documento se regresó al Poder Legislativo después de que las autoridades estatales argumentaran que no puede ser publicado por falta de sustento constitucional y legal.

Eugenio Montiel Amoroso, diputado del PRI y promotor del decreto, calificó de "irracional" la actitud de las autoridades, al no publicar el documento en donde se asegura que el Estado debe entregar el dinero del ISH a la promoción del turismo en la entidad.

"No me queda duda de que hay motivación detrás de este veto y que puede ser el no quererse comprometer con entregar y enterar a este Fideicomiso tales recursos (del impuesto), quizá con el propósito de más delante desaparecer el Fideicomiso y tener libre disposición sobre los ingresos que se obtengan sobre el Hospedaje.

"El Estado en su ambición y en su desesperación por conseguir recursos está buscando todas las fuentes posibles y si en eso tiene que echar para atrás compromisos y tiene que extinguir obligaciones de pago lo va a hacer", mencionó.

Montiel expuso que es además incongruente que Fernando Elizondo, cuando era ex tesorero en la administración de Fernando Canales, haya firmado el convenio en donde se expone que el Fideicomiso de Turismo debe estar conformado por el Impuesto Sobre Hospedaje.

"Nos sorprende de sobre manera que este Fideicomiso fue creado cuando Fernando Elizondo era tesorero del Estado y precisamente promovió la creación de este Fideicomiso con ese fin, que fueran íntegros los recursos (del Impuesto Sobre Hospedaje) al fomento a la actividad turística y no se perdiera en el gasto operativo de la Tesorería", refirió.

Samuel García Sepúlveda, diputado de Movimiento Ciudadano, expuso por su parte que es desafortunado que se vete por parte del Gobierno este decreto que establecía el uso de los recursos del ISH.

"Ese porcentaje va a traer 110 millones de pesos (del ISH) al año que deben de estar exclusivamente destinados al turismo, esa es la idea de este impuesto", dijo García.

Afirmó que no es válido además que el Gobierno se quede con el dinero de forma arbitraria, por lo que destacó que se buscará revisar el veto para poder obtener más de dos terceras partes en una segunda vuelta y así obligar a que se publique.

KDSC