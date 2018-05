Replica NL 'fórmula Bronco' de mochar manos

Monterrey

La “fórmula Bronco” de mocharles la mano a los funcionarios que roben, propuesta por Jaime Rodríguez Calderón, llegó este jueves al Palacio de Gobierno.

Al tomarles protesta como oficiales del Registro Civil de Nuevo León, su director Luis Fernando Marín Molina les pidió que no robaran y que cumplieran con la Ley.

TE RECOMENDAMOS: Ley “mocha manos” no fue ocurrencia: ‘El Bronco’

Posteriormente les recordó que de lo contrario aplicaría la propuesta del aspirante independiente a la Presidencia de la República planteada durante el primer debate de los candidatos.

“Van a ser funcionarios públicos, van a tener en sus manos el poder servir a lo más valioso que tiene Nuevo León, que es a su ciudadanía.

“Hagan cumplir la ley, no hagan más, no hagan menos; segundo punto: No roben, porque así como lo dijo nuestro candidato a la Presidencia: les mochamos la mano, es en sentido figurativo, (pero) no roben”, señaló.

El pasado 22 de abril, Rodríguez Calderón aseguró que en materia de seguridad presentará una iniciativa “para cortarle la mano al que robe en el servicio público”, ya que los jueces tienen un nivel de corrupción mucho mayor al servidor público.“Al que robe hay que mocharle la mano, literal, y eso no es algo malo, allá los diputados si se atreven a aprobar esta iniciativa”.

El director del Registro Civil indicó que los cambios realizados en la dependencia son porque están en un ataque frontal contra la corrupción.

“Queremos que nuestros ciudadanos se vayan con una sonrisa en la boca y que se vayan con un buen sentir. En ustedes está el que no haya ningún ciudadano que pierde el derecho de ser inscrito en el Registro Civil porque le falta un papel o un documento, los cómo no, nos sobran, los como sí es la capacidad de ingenio y destreza de cada uno de nosotros”, dijo Marín Molina.

El Gobernador Manuel González Flores cristalizó esta tarde los cambios anunciados en el Registro Civil al tomarle protesta de Ley a 12 nuevos oficiales.