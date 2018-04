Renuncian funcionarios del INE para elecciones

Tampico

En un lapso de dos semanas, renunciaron siete personas que fueron contratadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para fungir como supervisores electorales (SE) y capacitadores asistentes electorales (CAE), así como el Instituto dio por terminado un contrato con una más, para el proceso electoral actual.

Indicó el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 08, Juan José Ramos Charre, dijo que del 25 de marzo al 7 de abril, se presentaron siete renuncias y una rescisión (anulación de contrato) porque un capacitador no cumplía con las responsabilidades que se le estaban solicitando, por lo que se procedió a darlo de baja.

"En el periodo del 25 de marzo al 7 de abril tuvimos siete renuncias y una rescisión, que es una terminación del contrato, decidimos terminarlo porque un capacitador no cumplía con las responsabilidades que se le estaban encomendando, como en cualquier trabajo, el que no trabaja, pues se da de baja, en este caso para no afectar el proceso electoral y ni no causar ningún daño", explicó.





