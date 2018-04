Renuncia MC a bono de gestoría

Monterrey

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local renunció al bono de gestoría que comprende la cantidad de un millón 200 mil pesos, para que sea redireccionado en mejoras del recinto legislativo.

Samuel García y Mariela Saldívar acudieron a la Oficialía de Partes del Congreso para rechazar los recursos y que estos sean invertidos en adecuaciones para personas con discapacidad.

“Estamos pidiendo a Cocri que no se nos deposité el bono, y como sabemos que mientras no lo eliminemos en Ley, este dinero se reconduce a las otras fracciones bancadas como PRI, PAN, PT, vamos a pedirle al tesorero que lo dirija para adecuar a nuestro pleno en una máxima inclusión, para que en un futuro, no andemos a última hora adecuando rampas o accesos a nuestro Congreso”, dijo Samuel en entrevista.

Aunado a ello, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano comentó que en la iniciativa también buscan que para la próxima legislatura se elimine dicho bono.

“Estamos proponiendo que la siguiente Legislatura se van a eliminar esos bonos, desde la Ley, y va haber un consejo ciudadano que regule los sueldos, y una contraloría que revise que el dinero se ejecute de manera correcta, no así discrecional. Una bancada de dos, lo que junta, como están las grandes, es un despilfarro y es un insulto a Nuevo León la cantidad de dinero que se les da”, refirió.

En tanto, Mariela Saldívar criticó que el Congreso del Estado exija en las leyes que todos los lugares públicos sean accesibles, sin embargo, no predican con el ejemplo en el recinto legislativo.

“Es para mejorar el Congreso, nosotros le exigimos, ponemos leyes para que todos los espacios públicos sean accesibles y nosotros no lo tenemos accesible, ni siquiera para que personas con alguna discapacidad entren a las gradas. Es predicar con el ejemplo, estas cosas son las que hablan de la filosofía de nuestra bancada”, concluyó.