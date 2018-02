Renuncia Laura Paula al PAN

Monterrey

La diputada local, Laura Paula López se sumó a la lista de políticos que renunciaron a su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) para contender por un cargo público en otro instituto político.

La legisladora anunció que deja el PAN para buscar la alcaldía de Guadalupe por Movimiento Ciudadano (MC) y a diferencia de otros, aclaró que ella se va de Acción Nacional por la puerta grande. Aclaró que fue a invitación del dirigente nacional del MC, Dante Delgado.

“Yo estoy muy agradecida con el partido, yo siempre tuve oportunidades y en 40 años de trayectoria limpia que tuve en el partido, tuve oportunidades, tuve puestos de elección popular, los cuales cumplí con creces y esto no es más que cerrar un ciclo en mi vida e iniciar uno nuevo, además me voy por la puerta grande, si con alguien me compararía sería con Castillo Peraza, con Rogelio Sada que se fueron del PAN y nunca dejaron de ser panistas.

“Me voy del PAN que conocí con mi madre, el PAN de mis amores, el PAN que siempre quiso lo mejor para México y no es más que una pausa, vamos a esperar, tal vez vengan tiempos mejores y haya mejores condiciones. A mí se me está presentando esta oportunidad y simplemente la tomé, es la candidatura a la alcaldía de Guadalupe por MC”, declaró.

Además de Laura Paula López, otros políticos que dejaron al PAN para buscar un cargo público son Adalberto Madero, quien contenderá por la alcaldía de Monterrey por el Partido Verde Ecologista; Iván Garza, para el mismo cargo por MC; y Jesús María Elizondo para la alcaldía de Guadalupe por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

No la invitó Samuel

Laura Paula López se suma a las precandidatas de MC que recibieron la invitación del líder nacional de este partido, Dante Delgado, y no del dirigente estatal, Samuel García.

"Yo recibí una invitación, yo no he hablado con Samuel. Siento que debe de haber diferentes opciones, que debe de haber un abanico de opciones para el ciudadano y que puedan ver o decidir por la mejor, yo soy una de ellas”, mencionó.

¿La invitación se recibió de México, pudiéramos decirlo así, de la dirigencia nacional?

“Pudiéramos decirlo así”, concluyó.