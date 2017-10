PVEM sin representación en el Congreso de Tamaulipas

Ciudad Victoria

Sin representación en el Congreso de Tamaulipas se quedó, el Partido Verde Ecologista de México al renunciar el legislador, Humberto Rangel Vallejo a su militancia y declararse diputado sin Partido.

Así lo anunció este miércoles, antes del inicio de la sesión ordinaria Y destacar que no sabe si hay desbandada al interior del partido pero las renuncias arreciaron este fin de semana y continúan.

Rechazó que su partido le haya iniciado un proceso en contra y dijo que nunca fue notificado de ningún proceso de expulsión.

Aseguró que es militante desde el 2008, pero que su ciclo ya terminó, por ello decide apoyar a sus compañeros que han renunciado, el regidor de Victoria, Luis Morelos Severa López, de Matamoros, Luis Orozco, de Mante Marco Castillo y Azael Portillo Alejo que renunciaron y me veo en la necesidad de apoyarlos, por eso renunció.

Aclaró que no se va con ningún otro partido: “Tengo buenos amigos en el PRI y en el PAN y tengo aspiraciones.. pero por el momento no me voy con ninguno”.

Señaló que es una persona de trabajo y seguirá trabajando por Tamaulipas, y que se va muy orgulloso del trabajo realizado, al ocupar espacios como presidente del Comité en Matamoros y otras encomiendas realizadas, concluyó.

ELGH