Alianza PRD-PAN no debe imponer un candidato panista: Bejarano

Ciudad de México

René Bejarano, líder de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN), dijo que no descarta sumarse a las filas de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, si en el PRD se insiste en una alianza con el PAN y se impone a un candidato o candidata panista para las elecciones del 2018.

En conferencia de prensa, aseguró que para apoyar al frente que promueve la dirigencia nacional del PRD tendría que impulsarse una candidatura ciudadana externa y mencionó al ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, como un perfil idóneo que no tiene opiniones negativas, pues "en ningún caso podríamos votar por un panista para la Presidencia".

Bejarano anunció que el 2 de septiembre se celebrará una convención nacional del Movimiento Nacional de la Esperanza, que él encabeza, en la que se tomarán definiciones "según lo que vaya sucediendo" rumbo al proceso electoral del 2018.

La fecha coincide con la convocatoria que hizo López Obrador, programada para el 3 de septiembre, en la que hará un último llamado a los militantes y dirigentes de otros partidos para apoyar a Morena rumbo a la elección presidencial.

Al respecto, el líder perredista dijo que hasta ahora no han aceptado la invitación del tabasqueño en las condiciones que él plantea "como si se tratara de un sometimiento, con una actitud acrítica".

Sin embargo, dijo que "si hay acuerdos, si se hace un acuerdo y eso contribuye a la unidad, no lo descartaría. En las condiciones en las que Andrés Manuel ha venido trabajando, no lo vemos conveniente porque es un trato poco digno para los militantes porque se trata de un acto de sumisión, como si se tratara de rendir pleitesía y no un acuerdo con actores políticos".

Bejarano explicó que el frente opositor que plantean el PAN y el PRD representa una violación flagrante a los acuerdos del Congreso Nacional del PRD, en donde nunca se mencionó la posibilidad de aliarse al blanquiazul y en cambio, se acordó privilegiar la unidad de las izquierdas como bloque contra el PRI.

Indicó que la condición que haría que su corriente respalde dicho frente es que en el documento que lo formalice se estipule claramente que la candidatura que impulse dicha unión sea la de una candidatura ciudadana externa y no a un militante panista.

Acusó que el llamado frente amplio opositor que pretenden formar el PAN y el PRD es en realidad una alianza entre esos partidos, pues el PT ya decidió sumarse a Morena y Movimiento Ciudadano no se ha expresado al respecto, y que se pretende engañar a la gente al decir que está abierto para que otros partidos se sumen.

Bejarano aseguró que dicho frente seguramente esconde acuerdos que no todos los perredistas conocen y que está siendo usado como trueque para ambiciones personales, por ejemplo, para que el PAN se quede con la candidatura presidencial y el PRD, con la candidatura de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Afirmó que quienes impulsan el frente con el PAN son los mismos que apoyaron el Pacto por México y son los responsables del desdibujamiento del PRD y la caída en las intenciones del voto y que el PAN no es un partido de oposición real al PRI, sino sus cómplices y corresponsables.