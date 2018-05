"No invoquen a violencia" pide René Juárez a sus candidatos

Chilpancingo

El dirigente nacional del PRI, René Juárez Cisneros solicitó a los candidatos que están amenazados por la delincuencia organizada a ser cuidadosos, ponderar el dialogo y no invocar a la violencia.

Juárez Cisneros acompañó el arranque de campaña de Beatriz Vélez Núñez, candidata de la coalición PRI-PVEM a la presidencia municipal de Chilpancingo, en un mitin que se desarrolló sobre la avenida Guerrero, en la parte norte de la ciudad.

Estuvo acompañado por el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, la fórmula de senadores integrada por Manuel Añorve Baños y Gabriela Bernal Reséndiz, además de Héctor Apreza Patrón, quien figura como número uno en la lista de candidatos a diputados locales por la vía de la representación proporcional.

Al término del evento, dijo que el reto que tiene el tricolor es "ganar lo más que se pueda", desde las senadurías, las diputaciones federales, locales y las 81 presidencias municipales que están en juego en el estado de Guerrero, su tierra natal.

La inercia ganadora, dijo que se debe expandir por todo el país, con base en la difusión de propuestas viables, "no meras ocurrencias".

Llamó a la población a emitir un voto bien razonado el 1 de julio, bajo la siguiente advertencia: "no vaya a ser que un minuto de enojo se convierta en seis años de frustración y de lamentaciones".

Para el país, destacó que esta debe ser una elección que genere confianza e incertidumbre.

Cuestionado sobre el mensaje que envía a los candidatos que sufren amenazas del crimen organizado, Juárez Cisneros anotó: "En primer lugar les pido que tengan mucho cuidado; que el que nada debe nada teme, que no invoquen a la violencia, que construyan, que dialoguen y no confronten, que ganen con ideas porque no es con descalificaciones como se gana".

Exhortó a que busquen el entendimiento, no la desunión y que vean a la gente y platiquen con todos.

Hizo hincapié en el hecho de que la certeza que se tiene es de que no se trata de garantizar solo de la seguridad de los candidatos, sino del total de la población.

JOS