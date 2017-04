Que remodelen La Pastora, pide el PRI

Monterrey

Ante el anuncio del gobernador Jaime Rodríguez Calderón de reubicar a varios animales del parque La Pastora debido a la sobrepoblación, el diputado local priista, Héctor García, declaró que espera que se haga una inversión importante en la remodelación del zoológico ya que el año pasado anunció que destinarían 80 millones para ello y no cumplió.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional dijo que La Pastora está descuidada y requiere de inversión no sólo en el área de zoológico, sino en general.

TE RECOMENDAMOS:Hay sobrecupo de animales en La Pastora, dice gobernador

"Es una inversión que vale la pena, es un parque muy querido en Guadalupe, muy socorrido por la gente, sobre todo por los que menos tienen, ojalá se haga una inversión para que se haga un gran parque en beneficio de la gente, ese proyecto creo que es bueno, porque la Pastora sigue siendo manejada por el Gobierno y está muy descuidada, ya le hace falta una muy buena invertida, no solamente al área de animales, sino lo que tiene que ver con el bosque, el área que tiene que ver con vida silvestre, a mí sí me daría mucho gusto que invirtieran en ese tema, no solamente para la gente de Guadalupe, sino de todo el estado.

"El año pasado anunciaron si mal no recuerdo 80 millones de pesos, que hasta ahorita yo no le he visto un peso, yo estuve ahí hace unos días en un recorrido con algunas personas y está igual el parque, ojalá no vaya a ser otra simulación más y ojala sí lo hagan porque este parque debe de ser un ícono para la ciudad, ojalá sí lo hagan, y que lo hagan ya, que no sea otra simulación", declaró.

El lunes, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón realizó un recorrido por La Pastora y declaró que existe un sobrecupo de animales, por lo que irán trasladando a algunos a la presa El Cuchillo, luego dijo que el parque necesita de una remodelación en sus instalaciones.

Resaltó que el mantenimiento que se le está dando a La Pastora es con recursos de los propios ingresos del parque. Asimismo, adelantó que en los siguientes días pondrán una especie de encuesta a los visitantes para que den opiniones sobre lo que se debe hacer en el lugar.

PVEM propone reubicarlo

Por su parte, el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Cosme Leal, consideró que el parque La Pastora debe de ser reubicado, porque ya quedó dentro de la mancha urbana y eso perjudica la tranquilidad de los animales.

Expresó que una opción sería el municipio de Santiago, ya que incluso la administración municipal informó que podría donar un predio.

"Hay que tratarlo ya en los hechos, lo mejor del parque La Pastora es que se reubique, pero vuelvo a lo mismo, que sea bien planeado y que ya sea para siempre, que se quede la inversión para el beneficio de Nuevo León, hay un área muy bonita en Santiago, Nuevo León. Yo creo que lo mejor sería reubicarlo", comentó.