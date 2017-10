“Mi relación con Morena quedó entre escombros”

México

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, aseguró: “Parte de mi relación con Morena quedó entre los escombros” y descartó competir como candidato independiente por la jefatura de Gobierno en las elecciones de 2018.

En entrevista con Carlos Marín en El Asalto a la Razón, de MILENIO Televisión, el ex gobernador de Zacatecas reconoció que ha mantenido reuniones con dirigentes de diferentes partidos de oposición; sin embargo, fueron suspendidas por la situación de emergencia en su demarcación tras el sismo del pasado 19 de septiembre.

“No, no me voy a inscribir como candidato independiente. No creo que esa sea una alternativa, lo que sí te puedo decir es que parte de mi relación con Morena quedó entre los escombros”.

Asimismo, Monreal dijo que no desecha la idea de pedir licencia en diciembre, pero resaltó que aún no toma ninguna decisión respecto a su futuro y mucho menos descalifica a los partidos políticos que le han abierto las puertas.

Comentó que antes del sismo de magnitud 7.1 su plan era presentar su segundo informe de gobierno el pasado 27 de septiembre y, posteriormente, anunciar públicamente qué será de su futuro político.

“Debo tomar una decisión en el corto, mediano y largo plazo. No desecho la posibilidad de pedir licencia. Me metí al problema del desastre y todavía no salgo de él”, explicó.

Destacó que el próximo mandatario capitalino debe continuar con la reconstrucción de la ciudad y con la reconciliación del tejido social.

“La ciudad, frente a la tragedia, requiere un jefe de Gobierno, un jefe de la reconstrucción, pero también de la reconciliación. Percibo que no solo se destruyeron vidas, que fueron muchas y es lo más lamentable, también se destruyeron bienes inmuebles y el tejido social, y por ello éste se debe reconstruir”, sentenció.

Monreal señaló que no tiene otro plan más que competir por el Gobierno de Ciudad de México. Destacó que para lo que se ha “preparado en los últimos años es para llegar a ser jefe de Gobierno”.

Aceptó que la decisión que tome será complicada, no obstante, ya no se visualiza dentro de Morena, partido que dirige Andrés Manuel López Obrador.

“Me he preparado para ser jefe de Gobierno, no para otra cosa. Escribí un libro con profesionales y expertos sobre los problemas de Ciudad de México y que ahora se ven más agravados con el sismo. Somos una ciudad demasiado vulnerable. Repito, no tengo plan B, solo A”, enfatizó.

El pasado 24 de septiembre, la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, fue elegida como “coordinadora de organización territorial” de Morena en la capital, y con ello puede participar como candidata a la jefatura de Gobierno en las elecciones del año entrante.

Sheinbaum fue elegida por medio de una encuesta que realizó el Comité Ejecutivo Nacional de Morena los días 19 y 20 de agosto pasados, entre mil 320 personas y habitantes de las 16 delegaciones de la capital.

Tras conocer el resultado, Monreal propuso realizar una nueva encuesta base acompañada de dos sondeos espejo y llevar a cabo una consulta ciudadana a la población abierta, que fuera vigilada por autoridades electorales, y es que el ejercicio “ha sido fuertemente cuestionado por la sociedad”.

Asimismo, advirtió que no estaba en sus planes “ser el caballo de Troya y menos hacerle el juego a los adversarios políticos de López Obrador”, pero advirtió que no guardará silencio por el atropello e intrigas “hacia un militante que ha entregado la mitad de su vida a la construcción de este proyecto de nación llamado Morena”.

Días después, Sheinbaum le pidió a Monreal que acatara el resultado porque aceptó las condiciones del juego, y “hay que saber perder y sin chantajes”.

Hace un mes, el consejero estatal de Morena Alejandro Rojas Díaz Durán afirmó que la secretaria general del partido, Yeidckol Polevnsky, fue quien presuntamente impuso a Sheinbaum.