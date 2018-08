Fernando Damián

El legislador electo y hasta hoy candidato único a la presidencia de la Cámara de Diputados para el primer año de la legislatura entrante, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que con Andrés Manuel López Obrador se restablecerá la relación interrumpida entre el Presidente y el Congreso, pero con respeto mutuo, sin sumisión ni sometimiento.



Sostuvo que la división de poderes no significará obstrucción entre Ejecutivo y Legislativo.



Anticipó asimismo la presentación de un proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Congreso para recuperar la dignidad y el aprecio social del Poder Legislativo en un año, mediante la eliminación de “moches”, acuerdos bajo la mesa e intercambio de favores, además de la reducción de comisiones ordinarias a 40 y de comisiones especiales a diez en cada una de las cámaras.



La propuesta que Muñoz Ledo cabildea desde ahora con los liderazgos de la oposición prevé también la prohibición de contratar asesorías externas, además de poner fin a fueros y privilegios.



Muñoz Ledo se declaró listo para asumir la presidencia de la Cámara de Diputados y entregar la banda presidencial a López Obrador, en caso de ser electo por dos terceras partes de los nuevos legisladores.



Dijo que, desde esa posición, coadyuvará al restablecimiento de la relación entre el Presidente y el Congreso.



“Yo no conozco ningún Congreso en el mundo, ninguno, a donde el jefe de Estado no acuda a la inauguración del periodo de sesiones; en España, Alemania, Chile, Estados Unidos, donde quieras y mandes; aquí se interrumpió la relación entre poderes (…), pero estoy cierto que con Andrés Manuel se va a reanudar”, puntualizó.



¿Cómo va su iniciativa de reformas al Congreso?



Estamos ya por terminar, diría yo, un proyecto que tiene que ver, desde luego, con reducir el número de comisiones; de 56 a 40 en la Cámara de Diputados y de 64 a 40 en el Senado para que sean espejo.



“Luego queremos que las famosas comisiones especiales sean temporales y no habrá más que diez en cada cámara.



“Aparte son las comisiones de investigación, que prevé la Constitución y que requieren la comparecencia de funcionarios generalmente de alto nivel.



“Nosotros queremos hacer un Congreso eficiente, republicano y abierto; ninguna sesión va a ser secreta, salvo las de los grupos parlamentarios, que no son órganos del Congreso.



“Hasta ahora ha habido una especie de privilegio de lo que llamo los mandarines, que es la llamada Junta de Coordinación Política, que es una caja bastante negra, donde hasta ahora se han intercambiado favores, viajes al extranjero, arreglos por debajo de la mesa, moches, todo eso. Desde luego los moches acabarán, no tiene por qué existir el Ramo 33”.



¿Y la reducción del número de legisladores, diputado?



Ese es un problema distinto, tendrá que verse en otro momento. El número de diputados también se debe revisar, pero va a ser difícil reducirlo, porque comparativamente con otros congresos del mundo no es tan grande, y la reducción del número no es necesariamente un gran ahorro, sino el ahorro es de lo que gastan, ahí es donde está el problema, el tema de la impunidad.



“Obviamente los diputados y senadores son inviolables en lo que hace a su opinión, pero otra cosa es la impunidad, y lo digo con toda claridad: nosotros estamos contra fueros y privilegios.



“Ahora, con una buena organización del trabajo se puede llegar a cosas muy importantes; en toda mi vida he visitado numerosos congresos y no conozco uno más desordenado y opaco, yo diría que intencionalmente”.



Con la fortaleza que da al presidente electo 53 por ciento de los votos y mayoría de su coalición en ambas cámaras, ¿advierte el riesgo de que el Congreso actúe como un poder sumiso o sometido?



No, al contrario, hay que ver la práctica democrática. En cerca de 85 o 90 por ciento de los países, los gobiernos tienen mayoría en los congresos. En todos los sistemas parlamentarios, semiparlamentarios, el gobierno tiene mayoría en el congreso, si no, no es gobierno.



“A nosotros nos dio una indicación fundamental Andrés Manuel: nos dijo todo por consenso, ningún mayoriteo, así es que no vamos a mayoritear, todo por consenso, hasta donde se pueda, claro.



La división de poderes no significa obstrucción, hay gobierno y hay oposición, y quienes sean oposición la van a asumir”.



*Legislador electo por Morena.