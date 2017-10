Se registran funcionarios para diputación federal

Monterrey

Al cerrarse los registros este miércoles para manifestación de intención para contender por una diputación federal por la vía independiente, en Nuevo León se apuntaron tres funcionarios estatales, un ex funcionario estatal y dos ex panistas, así como 11 ciudadanos para los 12 distritos con que cuenta la localidad.

Se trata de Raúl Guajardo, actual director del Registro Civil; de Yamilett Orduña, presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM); y Eduardo Santos, coordinador del DIF, quienes van por los distritos 12, 7 y 1, con sede en Juárez-Cadereyta-Pesquería-Marín, García, San Pedro y Santa Catarina, respectivamente.

Por parte de ex funcionarios estatales se tiene el registro de Jesús Siller Rojas, ex coordinador General de Asuntos Gubernamentales, quien recolectará firmas para contender por el Distrito 9.

En tanto, por parte de ex miembros del Partido Acción Nacional se registraron el diputado local, Ángel Barroso; y el ex legislador local y ex candidato a la alcaldía de Juárez, Luis Ángel Benavides, quienes van por los distritos 8 y 11, respectivamente.

En tanto, la lista de los 11 ciudadanos quedó de la siguiente manera:

Distrito 02 José Garza Rodríguez

Distrito 3 Daniela González

Distrito 3 Rolando Valdez Hernández

Distrito 4 Olga Valentina Treviño Hinojosa

Distrito 5 Gregorio Farías Mateos

Distrito 6 Carlos Manuel Saucedo

Distrito 6 Jaime Sandoval Álvarez

Distrito 8 Jorge Torres González

Distrito 10 David Eugenio Elizondo

Distrito 10 María del Pilar Talavera Saldaña

Distrito 11 Jesús Garza Lerma", conforman el resto del listado.

A partir de este aviso de intención, todos los interesados deberán recaudar el 2 por ciento de firmas de la lista nominal, según el distrito por el que deseen contender.

Dicha recolección deberán hacerla en un plazo de 60 días, es decir, del 6 de octubre al 4 de diciembre del año en curso.