Diferirá NL publicación de reformas a Ley Electoral

Monterrey

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón afirmó que no publicará las reformas a la Ley Estatal Electoral en el Diario Oficial en la fecha límite del 8 de julio hasta no concluir con una revisión exhaustiva, pues dijo, el Congreso generó un laberinto electoral.

En rueda de prensa, el mandatario estatal dijo que el tema electoral le corresponde al Congreso local no al Estado.

“Mi chamba es publicar la ley en base a como ellos la aprobaron, y la haremos en ese sentido, en el tiempo que tengamos que hacer. ¿Qué va a pasar luego? No sé… Es un laberinto que ellos mismos fueron creando y que creo que ellos pueden tener la solución a ese laberinto.

“Si ellos luego hacen algunas acciones que pidan la acción del gobierno, nosotros la haremos, pero nosotros, el Estado, no es el responsable de las elecciones, nada más en la tranquilidad en las elecciones, es un tema del legislativo y de la propia CEE que tendrá las facultades en ese sentido”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: No hay prisa para publicar reformas: Estado

Rodríguez Calderón indicó que no se trata sólo de que envíe las reformas aprobadas por parte del Congreso local y que el Estado la publique en el Periódico Oficial, ya que se tiene que revisarse en forma puntual para que puedan entrar en vigor en el 2018.

“Tengo que hacer mi trabajo, hay un equipo en el área jurídica del Gobierno, evidentemente que la publicaremos en los tiempos en que terminemos de revisarla, la Ley no es algo simple, es algo que va a impactar a la elección de este país, y evidentemente tiene que ser con la responsabilidad absoluta.

“Yo no tengo la culpa de que hayan tirado hueva los diputados, tuvieron mucho tiempo para hacerlo, y obviamente nos quieren forzar a trabajar a velocidades que no podemos, entonces, la publicaremos en el tiempo que tengo en la Ley que ellos mismos me mandaron”, comentó.

¿Alcanzará a publicarla antes del 8 (de julio)?, se le cuestionó.

“No, no alcanzamos”, respondió.

El mandatario estatal indicó que los diputados locales no pueden estar poniendo ocurrencias en las leyes porque son cuestiones serias y de responsabilidad.

“Evidentemente no estamos en los tiempos de la monarquía donde el rey diga una cosa, yo no puedo hacer absolutamente nada que no esté en la Ley, tampoco los diputados no pueden hacer nada que no esté en la Ley, a menos que haya un precepto constitucional donde se le da la división de poderes muy exacta, hay una línea donde no pueden meterme hacia allá ni ellos pueden meterse para acá.

“Precisamente tendríamos que cambiar el régimen, y no creo que se atrevan ellos a cambiar el régimen, y lo importante es que todos respetemos la Ley, es algo que no puedo hacer, puedo pensar de que puedo tener un criterio de lo que dice la ley, pero no puedo modificar lo que dice la Ley”, dijo.