Reformas a Ley Electoral se aplicarán en 2018: Hernán Salinas

Monterrey

Luego de que el secretario General de Gobierno, Manuel González declarara que la Ley Electoral entrará en vigor en el 2021, el diputado del PAN, Hernán Salinas, expresó que las reformas están vigentes y aplicarán en el 2018, y quien diga lo contrario desconoce la materia y el derecho electoral.

En cuanto a la postura del presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto Garza, en relación a que aún no acepta las reformas a la Ley Electoral, comentó que él no es quien para interpretar leyes y de no hacerlo se analizará si incurre en un acto de irresponsabilidad.

“Las reformas a la Ley Electoral, número uno, están vigentes, y número dos, se van a aplicar en el proceso del 2018, quien diga lo contrario desconoce la materia electoral, desconoce el derecho electoral y evidentemente lo hace más en un afán de protagonismo político y de continuar desgastando este proceso legislativo.

“(En cuanto a Mario Alberto Garza) qué lamentable porque el presidente de la Comisión no es quién para interpretar leyes, el presidente de la CEE debe de aplicar la ley vigente, que es la que se aprobó y entró en vigor el 29 de junio y que se publicó el día de ayer, él no es autoridad para desaplicar leyes. Anticipo, sin tener una bola de cristal, que el Ejecutivo va a intentar una acción de inconstitucionalidad local, ante el Tribunal Superior de Justicia, y quiero adelantarles que es completamente improcedente”, dijo.

Reiteró que están en vigor las reformas porque en esas mismas se estableció en el decreto que el año electoral iniciaba en noviembre, y no en octubre como estaba en la ley anterior, por lo que al hacer un cálculo del 1 de noviembre y se corren 90 días hacia atrás, la fecha sería el 3 de agosto, es decir, la publicación de la reforma fue publicada con tiempo muy sobrado para que entre en vigor este ordenamiento.

“Estamos más que sobrados de los 90 días que el 105 constitucional establece, la Ley Electoral federal y local deberá de promulgarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, toda vez que las reformas se promulgaron y publicaron el día 10 de julio, estamos más que sobrados de los 90 días, de ahí al primero de noviembre”, comentó.

CEE aceptará ley: PRI

Por su parte, el diputado priista, Héctor García, consideró que el presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto Garza, ya deja entrever que aceptará la nueva Ley Electoral.

“Ya deja entrever en sus declaraciones que escuché, que la ley que va a tener vigor es esta que acabamos de aprobar, porque él dice que solamente espera que se le indique cuál es la que vale, pero él ya sabe de antemano que será ésta la que aplique en el 2018”, declaró.

Comentó además que el Gobierno estaba retardando la publicación porque pretendían que quedara la ley anterior, ya que les favorece a los posibles candidatos independientes allegados al grupo estatal.