Hay que reformar a México, no rescatarlo: Pablo Gómez

México

Una idea. El líder que le sobrevive al 68. Como sobrevive lo que él mismo señala desde entonces, “la idea de un país con plenas libertades democráticas”:

¿Por dónde empezamos?

Por donde quiera.

¿El 68?

El momento en que se inicia la lucha por la democracia en el siglo XX.

¿Un fracaso?

La acción más brillante de una generación de jóvenes intelectuales de México.

¿Al poder no le llegó ni la imaginación?

Al poder le llegó un miedo terrible, porque había que cambiar el régimen político.

¿Qué falta por saber?

Falta saber cosas de adentro del gobierno. Lo que habló Echeverría con Díaz Ordaz el 2 de octubre por la mañana, las órdenes que salieran de ahí, cómo llegaron a la Defensa, lo que ya tenían preparado, Gutiérrez Barrios especialmente.

¿Qué sabe usted que no lo ha dicho?

¡Yo todo lo he dicho!

Por cierto, ¿existieron o no las columnas de seguridad a las órdenes del CNH?

No. Es una fantasía de 2 o 3 estudiantes y una gran mentira de todo un gobierno.

¿Cuántas ‘Frida Sofías’ se inventaron ahí?

Algunas. Creo que el número de muertos nunca correspondió. Fueron muchos, pero no tantos como los que dijeron a través de la música, la poesía.

¿Cuántos muertos?

No lo sé.

¿La confusión en comunicar es propia de nuestro Ejército?

Creo que nuestro Ejército no tiene una especial provisión a comunicar nada.

¿Los engañan un par de rescatistas?

Llevando las cosas ahora, no creo que un rescatista pueda engañar a un capitán.

¿Con esas maniobras en una escuela siniestrada, conducirán un conflicto bélico?

No, no creo que se haga así en un conflicto bélico.

¿El Rébsamen también se llevó la credibilidad de la Marina?

No creo. La Marina está perdiendo credibilidad en el ámbito que nunca se había metido, que son actos agresivos y a veces autoritarios.

En fin, ¿qué le sobrevive al 68?

La idea de un país con plenas libertades democráticas.

¿Le sobrevive Perelló?

Perelló fue uno de los dirigentes del 68 y seguirá así, porque nadie lo puede evitar.

A ver, ¿si no hay transformación personal de nada sirve una revolución?

Creo que hubo una gran transformación personal de mucha gente.

¿Usted en qué cambió?

En darme cuenta de que la tarea que teníamos requería una acción sistemática.

¿Lo hizo más humano?

No, no creo que eso haga a la gente humana o le quite a la gente humanidad.

¿Menos soberbio?

Más concreto, más pensando en la realidad que en los sueños.

¿Autocrítico?

Sí.

¿Se miente?

No, nunca me grillo a mí mismo. No invento mentiras y luego me las creo, como los actuales dirigentes del PRD, que eso hacen.

¿Usted es más leyenda?

No, en absoluto.

¿Más de izquierda?

Sí, porque al conocer más, al leer más libros, se aprende y, en esa medida, cuando uno es una persona de izquierda, todo va a la buchaca del conocimiento.

Y, finalmente, ¿qué ha sido eso de ser de izquierda?

Estar contra los privilegios, eso ha sido la izquierda desde la Revolución Francesa.

¿Su afición por los mesianismos le viene desde entonces?

Nunca he sido aficionado a los mesianismos, pero tampoco los condeno. Juegan un papel en la historia y si no pregúntenle a la Iglesia.

En serio, ¿AMLO es la esperanza?

No, es el líder más importante de la izquierda en México.

¿El candidato de las izquierdas unidas?

Es el candidato de la izquierda, entendida la izquierda como pueblo no como aparatos.

¿AMLO pueblo?

Sí, es el dirigente popular más importante que tiene la izquierda.

¿Unidos hasta en la complicidad?

No, no hace falta la complicidad.

¿Unidos hasta en la apariencia?

No, no necesitamos aparentar.

Explíquenos, ¿apoyar a AMLO es contra o a favor del PRI?

Es a favor de una opción de izquierda en México.

¿No estará trabajando para los priistas?

Es imposible trabajar para los priistas, ni siquiera Peña Nieto puede.

Con que los priistas fragmenten a la oposición la tienen fácil, ¿no?

Es uno de sus intentos, pero tampoco es un camino seguro para ellos.

A ver, ¿prefiere al PRI que al PAN?

No.

¿Prefiere al PRI que al Frente?

No, no es un problema de preferencias. El frente que hizo el PAN con el PRD es para tener un candidato panista, no para tener un candidato del PRI.

¿Para eso se inconformaron los jóvenes del 68?

Para tener la libertad de votar, sí.

En fin, ¿qué acordó con AMLO?

No he acordado nada especial.

¿No fue usted quien denunció que no tenía arraigo en 2000?

No. Siempre ha tenido mucho arraigo. No era un problema de ese tipo, era un problema de residencia. Estás mal.

¿Qué es la congruencia?

Lo que uno dice debe ser lo que uno piensa, es decir, la congruencia es la honradez intelectual.

¿Ya vio que la generación del 68 es la que nos está gobernando?

No lo creo. Quién, díganme, quién del 68 está en el gobierno.

¿Cuántos años tiene en la función pública?

Desde 1979, cuando fui diputado. Pero tengo en la militancia política desde 1963, cuando tenía 16 años.

Eso de estar en la función pública, ¿para qué le ha servido?

Para hacer leyes y creo que han sido buenas. No se cumplen, pero son buenas leyes.

Entonces, ¿este país está así por los políticos como usted?

No, este país esta así porque no hemos sido mayoría.

¿Estamos así por los opositores que tenemos?

Estamos así por los gobernantes que hemos tenido.

Don Pablo, ¿qué ha salido a ver estos días?

La inmensa solidaridad popular y la carencia de un sistema de protección civil. Habría que sustituir el servicio militar obligatorio por un servicio de protección civil obligatorio para hombres y mujeres desde jóvenes.

Sigamos, ¿también piensa que el sistema político está colapsado?

Sí lo está.

¿Se colapsa también Mancera?

Mancera no necesita colapsarse. No es un candidato ciudadano como él dice. O sea, es un falso candidato.

¿Sobreviven los independientes?

Sobrevivir sí, pero no hay un fuerte candidato independiente a la Presidencia.

¿Usted qué busca en 2018?

Busco que la izquierda gobierne.

¿Se fue el tiempo de gobernar la ciudad?

¿Para mí? Creo que sí se fue.

Por cierto, ¿ya viene Marcelo Ebrard?

No sé. No tengo la menor idea de qué piense hacer Marcelo.

¿No van con AMLO?

No tengo esas informaciones, porque no las averiguo y porque no me interesan.

¿Gana Sheinbaum?

Yo creo que sí.

¿De la mano de las inmobiliarias?

No. Ella no es un personaje de las inmobiliarias. Si andan buscando personeros de las inmobiliarias, necesitarán buscar en otro lado, no con Claudia.

¿Monreal?

Es el delegado de Cuauhtémoc.

A propósito, ¿qué tal Bejarano?

Pues no tiene ningún puesto en ningún lado.

¿Ampliando sus ligas?

No sé a qué se dedique.

¿No van juntos con AMLO?

Al respecto, Andrés Manuel respondió. No lo voy a repetir, porque no soy vocero de él.

¿Se colapsan los partidos?

Hay algunos que sí.

¿Quién les cree?

La mayoría porque la mayoría vota. No se les olvide que la mayoría de los inscritos votan, aunque no le guste a muchos antipartidistas.

¿El crimen organizado no está en los partidos?

No lo creo.

¿En los gobiernos estatales?

Hay muchos gobernadores que forman parte del sistema de corrupción. México es un Estado corrupto.

¿Y eso es por cultura o por natura?

Es porque el sistema político así funciona. Sin corrupción no se puede gobernar.

¿El crimen en Los Pinos?

Como Estado corrupto, claro. Si no cómo gobernaría Peña. No sería posible.

¿Se quedará el PRI en 2018?

No veo cómo. El Presidente tiene 15 por ciento de apoyo.

¿Ha visto la sonrisa de Ochoa Reza?

No, no le veo la sonrisa ni la nuca.

¿La de Eruviel?

Ya dejó de pagar gacetilla diaria en los periódicos.

¿La de los senadores?

Los senadores no pagan gacetilla, no tienen dinero.

Seamos serios, ¿qué país nos deja Peña Nieto?

Un país estancado, sin perspectiva, abandonado por un gobierno de frivolidades.

¿AMLO lo rescatará?

No, no hay que rescatar a México. Hay que reformarlo.

¿Cómo ve al país, valdrá la pena otro 68?

No es repetible el 68. Es como decir que la Revolución Mexicana es repetible. No estoy diciendo que el 68 fuera igual que la Revolución, pero fue un acontecimiento histórico. Esos acontecimientos históricos no son repetibles, pero sí nos hacen mucha falta que la juventud mexicana pretenda marcar el rumbo del país.

Por cierto, ¿ha visto Echeverría?

No.

¿Algo que debamos agradecerle?

Yo no le agradecería nada. Pero respeto, quizá haya personas que le deban favores.

¿Y a usted qué debemos agradecerle?

Nada, no busco agradecimientos.

¿Ni por sus servicios al país?

No, nunca lo vi como un servicio al país, sino como un deber conmigo mismo, un compromiso. Siempre me he considerado parte de una causa nacional y popular.