Normativa está en tiempo y forma, advierte diputado

Monterrey

El diputado del PRI Andrés Cantú, presidente del Poder Legislativo en Nuevo León, aseguró que la Reforma a la Ley Electoral del Estado está vigente a pesar de la postura del Gobierno.

Al no dar certeza de que haya antecedentes de que en otras partes del país se aprueben leyes antes de la votación, en entrevista con Enrique Burgos para Multimedios Radio, el legislador aseguró que actualmente hay certidumbre política para las próximas elecciones, avalada por el Tribunal Estatal Electoral (TEE).

"Hay Ley Electoral para las próximas elecciones, y esto no solamente lo dice el Poder Legislativo, lo dice el Tribunal Estatal Electoral; me queda claro que se va a judicializar el proceso, me queda clara la postura del secretario General de Gobierno de que no tendremos ley hasta 2021, yo esperaré el resultado del organismo electoral, ahorita el Tribunal nos dice que hay ley vigente".

El legislador recordó que el año electoral se movió a la primera semana de noviembre por lo que estarían en tiempo y forma.

"Hay otro transitorio que se movió a la primera semana de noviembre el año electoral, la Comisión Estatal Electoral había dicho que iniciaba el 4 de octubre y en ese transitorio estamos poniendo que la primera semana de noviembre, estaríamos en tiempo y forma, y así no lo marca el Tribunal Estatal Electoral".

Luego de que el Gobierno Estatal publicó la reforma electoral en el Periódico Oficial, el presidente del Congreso local, Andrés Cantú, reconoció que los legisladores pudieron elaborar una Ley Estatal Electoral mejor que la que aprobaron.

"Habrá oportunidad para que los que quieran presentar alguna inconformidad, tener tiempo antes de iniciar el año electoral y que el Trife al final del día, la máxima autoridad en lo electoral, defina si es vigente".

Admiten trámite

El Poder Judicial dio a conocer que el diputado Andrés Cantú presentó dos recursos de reclamación dentro de la controversia de inconstitucionalidad promovida por el Ejecutivo en Contra del Tribunal Electoral del Estado.

Dichos recursos son en contra de la admisión de la demanda y el otorgamiento de la suspensión.

Se dijo además que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado admitió a trámite los referidos medios ordinarios de defensa, para lo cual ordenó dar vista a las partes, para que en un plazo de cinco días presenten su defensa.