Impuestos en EU ya eran más bajos que en México: experto

Monterrey

Luego de la aprobación de la reforma fiscal impulsada por el Presidente Donald Trump, el experto en finanzas públicas, Marco Pérez Valtier, dijo que el sistema fiscal en México no es competitivo, incluso antes de que se bajaran los impuestos en el país vecino del norte.

Pérez Valtier dijo que el problema fiscal en el país era grande desde antes de que se aprobara la reforma fiscal en Estados Unidos, pues las bases gravables y las tasas de interés ya eran más altas en México, desde la reforma aprobada en 2014 en nuestro país.

"Ya desde hace mucho tiempo, nuestro sistema fiscal en México no es competitivo, por qué no es competitivo, porque muchas deducciones legitimas del empresario no las puede deducir aquí en México.

"Aquí pagamos más impuestos que en Estados Unidos, aún con las tasas anteriores, allá ya estaban pagando menos impuestos, y si ahora les van a cobrar menos, pues vamos a decir que se va a agravar más esta situación", explicó.

El experto en finanzas públicas dio como ejemplo casos en los que el empleador mexicano no puede deducir el 100 por ciento impuestos, como la previsión social, las aportaciones a fondos de ahorro, algo que no sucede en Estados Unidos, y que provoca que de entrada, la base sobre la que se pagan impuestos sea más grande en México.

"Los impuestos los pagamos no nada más con tasa, sino también con una basa gravable, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, a qué base impositiva le estamos cargando esta tasa de impuestos", comentó.

Con respecto a la preocupación del sector privado sobre el posible regreso de empresas estadunidenses a su país, debido a las mejores condiciones fiscales, Valtier dijo que eso ya pudo haber sucedido, insistiendo en que siempre hemos sido menos competitivos fiscalmente que Estados Unidos.

"Si alguien se quiso haber ido yo creo que ya se fue desde hace rato, y a lo mejor ni cuenta se dieron, porque nuestro sistema tributario, por donde lo quieras ver, no es competitivo con el de Estados Unidos", comentó.

Dijo además, sobre las peticiones del sector privado para que se dé una respuesta fiscal en México ante esta aprobación, no son nuevas, pues los organismos empresariales la han buscado desde 2014.

"Tienen años pidiéndolo, desde el 2014 que vino esta última reforma recaudatoria, que drenó dinero pero como aspiradora, todo el sector privado ha estado gritando que se debe de atenuar, se debe moderar, que se debe regresar", comentó.

Por último, dijo que de los candidatos presidenciales actuales que se perfilan para las elecciones de 2018, aún no ve una propuesta elaborada con respecto al tema fiscal.

