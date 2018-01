Sugieren a alcaldes pedir licencia para ir a reelección

Tampico

Alcaldes que buscan reelección en Tamaulipas, deben renunciar a su cargo actual para buscar nuevamente someterse a la voluntad popular, de lo contrario el proceso puede viciarse, consideran catedráticos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Señalan que incluso los programas sociales deben suspenderse, pues éstos podrían ser utilizados para campañas, sin que nadie se dé cuenta.

Salomón Elizalde Ceballos, catedrático de Historia del Derecho Mexicano y Filosofía del Derecho, indicó que por madurez política y democrática, lo más sano es que los presidentes municipales se separen de su cargo, de no ser así se pondrían en ventaja ante sus adversarios, además que a qué hora harían campaña, pues un funcionario público trabaja de lunes a sábado.

"No me suena lógico el hecho de que estén funcionando como alcaldes, lo más sano es que pidan licencia temporal, ya que no es sano que una persona tenga un pie en su función y otro en la campaña, se escucha como que hay mezquindad o que está jugando con el escudo del poder que ostenta, es decir se está aprovechando", señaló.

Cuestionó el hecho de quedarse en el cargo, pues surge la duda sobre a qué hora le dedicará el tiempo al proselitismo o a qué hora va a estar en la función pública, "porque en términos convencionales se supone que ellos trabajan de lunes a sábado, por lo que le quedaría solamente sábado por la tarde y todo el domingo para realizar esa actividad de campaña".

Enfatizó que ante las propias autoridades electorales e incluso ante la presencia de su propio partido no es ético y no es aceptable; por lo que lo más sano es que se retire para que en la contienda haya igualdad de circunstancias con sus otros contendientes.





JERR