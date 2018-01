Plantea diputada sanción para discurso de odio

Monterrey

Con la intención de detener los discursos de odio, la diputada local del PRI, Rosalva Llanes, presentó este miércoles en la Oficialía de Partes del Congreso una propuesta de reforma a la Ley Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado para establecer campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales.

Luego de que se han presentado comentarios de discriminación para quienes profesan alguna fe religiosa o hasta quienes apoyan a un equipo de futbol, planteó esta situación y propone que los gobiernos tengan atribuciones específicas para aplicar sanciones.

"Son reformas a tres artículos donde estoy proponiendo incorporar conceptos como el discurso de odio, no sé si lo hayan escuchado ya en otras ocasiones, pero necesitamos trabajar en conjunto los niveles de gobierno, sumarnos a una iniciativa

"Ya hubo un programa de difusión que tuvo la Conapred a nivel nacional, donde se pretende poder implementar e instrumentar medidas y campañas de difusión dentro de los medios de comunicación y las redes sociales

"Los cuales permitan informar a la ciudadanía las consecuencias tan graves que se pueden llegar a tener en ciertas personas o en grupos de personas provocando la discriminación e incluso llegando a la violencia a través de nuestra forma de expresarnos, sobre todo si son figuras públicas o actores públicos y en cuanto se puede publicar algo que denosta o no favorece a una persona por su aspecto físico, por su grupo étnico, el equipo de futbol al que le va, por su religión o sus preferencias sexuales, puede provocar en esa persona incluso hasta el suicidio", declaró.

Desaparición forzada

Por otra parte, la bancada independiente del Congreso local presentó este miércoles una iniciativa para derogar los artículos 16 y 140 del Código Penal del Estado referentes a la desaparición forzada, debido a que ya contempla este concepto el Código Penal Federal.

El diputado independiente, Jorge Blanco, presentó el escrito en la Oficialía de Partes del Congreso y expresó que de esa forma ya aplica el delito en toda la entidad y no en ciertas partes.

"En nuestro Código Penal del Estado lo que estamos sugiriendo es modificar los artículos 16 y 140, en los que trata del tema de desaparición forzada, debido a que era un delito de índole federal; Nuevo León es el 15 de los 16 estados que lo tenían dentro de su Código, la importancia de esta reforma es que al hacerlo ya un delito del fuero federal, en cualquier estado opera.

"Teníamos una complicación en los delitos en los que no estaban; si a ti te secuestran en Nuevo León y te llevan a un lugar en el cual no está tipificado el delito, pues no se podía procesar al delincuente, hoy en día con esta reforma a nivel federal ya se aplica para todo el estado y lo único que estamos haciendo es sugerir que ya se quite de nuestro Código Penal debido a que ya le compete al Código Penal Federal", declaró.