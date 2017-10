Monterrey

Lo que se vivió ayer en el Congreso del Estado, respecto a la entrega del informe por parte del gobernador, fue mandar "al diablo las instituciones" por ambas partes, tanto por el Poder Legislativo, como por el Ejecutivo, esto en opinión de Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder.

El cual añadió que el hecho de que Jaime Rodríguez Calderón no acepte escuchar críticas de nadie lo está llevando a creerse un "rey" y no un gobernante.

"Valdría la pena hacer referencia a la frase que lanzó el gobernador en su toma de protesta, él se refirió a aquellos que se creyeron reyes y no gobernantes, y parece que éste ya se cree rey y no gobernante, porque no quiere escuchar las críticas absolutamente de nadie", mencionó en entrevista telefónica.

Según Juan Manuel, el titular del Ejecutivo debió escuchar los posicionamientos de los legisladores, por tal motivo criticó a los dos poderes por no cumplir con ello.

"Yo creo que tanto el Ejecutivo, como los diputados que aprobaron una sesión, que a todas luces no era la más adecuada, mandaron al diablo las instituciones y le dieron un trato que no estaba acorde al reglamento del Congreso", dijo.

A decir del activista la estrategia del Ejecutivo fue decir que no iría a entregar el informe para evitar que hubiera gente manifestándose en el Congreso del Estado.

"Si el gobernador no quiere escuchar ni a los diputados, rechaza las críticas de los medios de comunicación y de las organizaciones, ya no sabemos qué pensar, si trabaja sólo para sus aplaudidores y la gente que le sienta bien para su administración", precisó.

Por otra parte, criticó el hecho de que más que una entrega solemne de un informe de gobierno el recinto fuera utilizado para un debate entre dos precandidatos.

"Y luego aquello se convirtió en un intercambio de un candidato a la presidencia y un diputado con aspiraciones, porque la forma en que se refería al coordinador de la bancada del PAN parecía un debate de dos precandidatos y no del gobernador constitucional de Nuevo León y de un coordinador de bancada", criticó el fundador de Redes Quinto Poder.

