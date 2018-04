"Ingenuo, pensar que no usan recursos públicos en reelección"

Monterrey

Cuando los ciudadanos vemos que un funcionario busca la reelección, pida licencia o no, tenemos que dar como un hecho que utilizará recursos de su aparato gubernamental, aseguró el especialista en eficiencia gubernamental, Guillermo Beltrán Pérez.

El consultor agregó que los votantes deben dar por un hecho que esta situación acontece, y tomarlo en cuenta a la hora de tomar su decisión.

Beltrán Pérez dijo que si los ciudadanos no están conformes con el trabajo que hizo determinado gobernante, el hecho de que use los recursos o no, no influirá, debido a que no votarán por él.

"Yo pienso que desde el momento que hay un ámbito de elecciones donde hay una reelección, debemos de poner eso como un hecho, darlo por sentado, es parte de lo que podría influir en por qué toma la decisión un votante de reelegir, definitivamente, use o no recursos materiales y humanos un gobernante, si no está a gusto la población, y la población va a votar, no lo van a reelegir", mencionó.

Sin embargo, el especialista dio como algo seguro el hecho de que los gobernantes utilizan dinero o recurso humano para su reelección, por lo que, señala, sería una ingenuidad pensar lo contrario.

"No considero que sea posible evadir el hecho de que quienes están en el poder van a seguir usando los recursos que tienen como gobernantes para sus campañas, sería ingenuo pensar que no lo van a hacer, el que diga que no, entonces ya está echando la primera mentira, porque seguramente va a haber personas, recursos materiales que estén dedicados a impulsar y promover lo que ellos les beneficie para las próximas elecciones", dijo.

Por esta razón, dijo que el INE tiene un reto para buscar poder sancionar contundentemente los casos en que sea posible demostrar el uso de recursos públicos para la campaña de un candidato que busque la reelección.

"Tienen que idear una forma de que si se demuestra y se puede ser contundente que haya un castigo o una sanción para quien lo haga, o a lo mejor una inhabilitación, pero si se dan sus artimañas para hacerlo, tendría que ser muy creativo y muy preciso, para que no haya impunidad", comentó.

Por último, pidió a los candidatos locales que se dediquen a presentar propuestas concretas y realizables que resuelvan los problemas de la ciudadanía.